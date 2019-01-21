Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом» 

"Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 2:1 в первом матче турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", который проходит в Катаре.
У победителей забитыми мячами отметились Луис Адриано (58-я минута, с пенальти) и Денис Глушаков (90). У проигравших отличился Видар Кьяртанссон (40). На 90-й минуте полузащитник "Ростова" Алексей Ионов не реализовал пенальти.
"Спартак" набрал три очка и возглавил таблицу турнира. В следующем матче красно-белые 25 января сыграют с петербургским "Зенитом", в тот же день "Ростов" встретится с московским "Локомотивом".
В кубке принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги — "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и "Ростов". Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, в перерыве количество замен свободное.
Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.