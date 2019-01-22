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Суд Мадрида приостановил рассмотрение дела об уклонении от налогов Алонсо 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Провинциальный суд Мадрида приостановил рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов, фигурантом в котором проходит бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Хаби Алонсо.
Слушания приостановлены, поскольку суду предстоит решить, будут ли рассматриваться вменяемые Алонсо преступления по уголовному кодексу в редакции от 2012 года или в предыдущей. При определенных условиях дело будет слушаться в уголовном суде.
"Я с самого начала сотрудничал с правосудием и ничего не скрывал, потому я должен защищать себя и верить в правосудие. Я буду бороться до конца, — заявил Алонсо после судебного заседания журналистам. — Я верю в правосудие. Каждое дело разное и мое изучается".
"Я не волнуюсь. Я бы волновался, если бы думал, что мне есть, что скрывать и я что-то сделал неправильно", — добавил он.
Прокуратура требовала приговорить Алонсо к пяти годам заключения за налоговые преступления в 2010, 2011, 2012 годах, а также к штрафу в размере четырех миллионов евро.
В бытность игроком Алонсо выступал за мадридский "Реал", мюнхенскую "Баварию", английский "Ливерпуль", испанские "Реал Сосьедад" и "Эйбар". Он выигрывал чемпионаты Испании и Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Испании Алонсо стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012). По окончании сезона-2016/17 Алонсо завершил игровую карьеру и стал тренером, возглавив юниорскую команду "Реала" (игроки не старше 14 лет).
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Футбол , Прочее , УЕФА , Генпрокуратура РФ , Реал
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