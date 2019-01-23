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Полиция рассматривает четыре версии событий после пропажи самолёта с Салой 

Чемпионат.com + ещё 45 23 января 2019
Фото: Reuters
Полиция Гернси в «Твиттере» объявила, что рассматривает четыре версии развития событий после пропажи с радаров самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Согласно первой версии, самолёт приземлился в каком-то месте, но не сумел выйти на связь. Вторая версия — воздушное судно приземлилось на воду, после чего потерпевших подобрал проплывавший мимо корабль, и они всё ещё не вышли на связь. Также полицейские не исключают, что находившиеся на борту самолёта воспользовались спасательной шлюпкой после приземления на воду. Согласно последней версии, самолёт разбился после удара о воду, после чего потерпевшие оказались в море.
При этом уточняется, что приоритетной была избрана версия со спасательной шлюпкой. На месте предполагаемого крушения продолжаются поиски.
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