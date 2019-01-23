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Кокорина с «отваливающимися суставами» вывели на чистую воду 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Заявление об угрозе инвалидности Кокорину — уловки его адвокатов. Такое мнение выразил главный редактор одного из спортивных изданий Дмитрий Штепа, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи РФС считают, что состояние здоровья нападающего "Зенита" Александра Кокорина сильно ухудшилось из-за отсутствия тренировок в СИЗО.
"Один из адвокатов футболиста заявляет о том, что игроку может грозить замена коленного сустава на искусственный, якобы из-за того, что игрок, находясь в СИЗо, не имеет возможность тренироваться, как ранее в полном объеме. Знаете, по-моему, это уловки его адвокатов, не более", — отметил Штепа.
Он не исключил того, что у Кокорина действительно имеются проблемы со здоровьем, в частности с коленным суставом.
"Вполне вероятно, что еще до того, как Кокорин попал в СИЗо, он получил какую-то травму, и в настоящее время возникло какое-то обострение. Но говорить о том, что это из-за отсутствия полноценных игровых тренировок просто абсурдно. Помимо Кокорина под стражей у нас в стране находится большое количество людей, и никто из них не заявляет об отваливающихся у них коленных суставах. В том числе этого не делает и его, так сказать, подельник Павел Мамаев", — пояснил эксперт.
Он обратил внимание на то, что сам Кокорин и его защита в настоящее время ведут себя довольно странно.
"Накануне в СМИ оказалась какая-то странная переписка Кокорина с питерскими футбольными фанатами, в которой он россиян сравнивает со стадом баранов. Я думаю, что Александру в принципе надо хорошенько подумать на тему того, какие поступки следует совершать, а какие нет. Тоже самое, касается его публичных высказываний и заявлений его адвокатов. Сейчас он и его друг Мамаев находятся, как говорится, под микроскоп СМИ и общественности, и любое необдуманное действие или слово, могут усугубить и без того непростое положение футболистов", — заключил Штепа.
Напомним, Александр Кокорин вместе с товарищами — Павлом Мамаевым и Александром Красовицким, а также младшим братом Кириллом — были задержаны после драк в центре Москвы 8 октября. Компания обвиняется в двух эпизодах побоев и хулиганстве. Также обвинение им дополнили статьей о причинении легкого вреда здоровью.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Александр Красовицкий , Александр Кокорин , Зенит , РФС , ФСИН
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