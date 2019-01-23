Пропавший футболист отправил сообщение другу во время полета

Аргентинский футболист Эмильяно Сала отправил сообщение другу во время трагического полета, сообщает "Советский спорт"

Об этом рассказал Нападающий "Бордо" Диего Ролан , который выступал до этого в одним клубе с Салой.

"Эмилиано во время полета отправил сообщение другу. Он в нем написал, что ему страшно. А также сказал, что если они больше не увидятся, то друг его теперь знает, что случилось", — сказал Ролан в эфире радио "Radio 1010 AM".

Легкомоторный самолет, на котором летел Сала, пропал над проливом Ла-Манш. Сала на прошлой неделе за €17 млн перешел из "Нанта" в валлийский "Кардифф Сити" и направлялся в расположение своего нового клуба из Франции.

Ранее сообщалось, что болельщики "Нанта" скандируют на площади имя пропавшего футболиста.