Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение

Кокорина оправдали за «стадо баранов» в отношении россиян

Слова Александра Кокорина о россиянах, которых он сравнил со «стадом баранов», были вырваны из контекста. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий, сообщает Sport24.

«Разговаривая с Кокориным, я узнал, что это письмо он писал на третий или четвертый день после того, как оказался в Бутырке. Кого он имел в виду? Слова Кокорина, сказанные лично мне: баранами он называет тех, кто свидетельствовал против него. Типа «не надо слушать этих баранов», потому что у него своя версия», — рассказал Пятницкий.

По словам правозащитника, ему «подозрительно», что письмо оказалось в СМИ, когда близится дата судебного заседания об очередном продлении задержания. По его мнению, публикация призвана вызвать «шквал возмущения» в адрес Кокорина.

«Я вижу здесь логическую связь: как только начинается продление, всплывают какие-то темы, которые муссируются в обществе и вызывают негатив. В этом вопросе я склонен верить Кокорину, что он имел в виду не всех нас, а тех, кто говорит якобы так, как велит следствие», — сказал Пятницкий.