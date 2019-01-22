Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение

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Кокорина оправдали за «стадо баранов» в отношении россиян 

Рамблер 2 часа назад
Слова Александра Кокорина о россиянах, которых он сравнил со «стадом баранов», были вырваны из контекста. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий, сообщает Sport24.
«Разговаривая с Кокориным, я узнал, что это письмо он писал на третий или четвертый день после того, как оказался в Бутырке. Кого он имел в виду? Слова Кокорина, сказанные лично мне: баранами он называет тех, кто свидетельствовал против него. Типа «не надо слушать этих баранов», потому что у него своя версия», — рассказал Пятницкий.
Кокорин сравнил российское общество со «стадом баранов»
По словам правозащитника, ему «подозрительно», что письмо оказалось в СМИ, когда близится дата судебного заседания об очередном продлении задержания. По его мнению, публикация призвана вызвать «шквал возмущения» в адрес Кокорина.
«Я вижу здесь логическую связь: как только начинается продление, всплывают какие-то темы, которые муссируются в обществе и вызывают негатив. В этом вопросе я склонен верить Кокорину, что он имел в виду не всех нас, а тех, кто говорит якобы так, как велит следствие», — сказал Пятницкий.
Накануне интернет-издание «Невские новости» опубликовало письмо Александра Кокорина, которое пришло в ответ на послание одного из болельщиков «Зенита». В нем спортсмен сравнил россиян со «стадом баранов» и призвал болельщика не обращать внимания на «мнение народа».
Комментарии29
Футбол , Видео , Александр Кокорин , Зенит
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