Роналду осудили за селфи на борту самолёта

Легенда британского футбола Гарри Линекер в Twitter упрекнул форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду за снимок, который спортсмен выложил в соцсети.

На фотографии, появившейся в Instagram, футболист, улыбаясь, делает селфи, сидя в салоне частного самолёта. Одним из первых своё недовольство выразил Гарри Линекер.

«Это действительно неправильно. Не в этот день», — написал легендарный британский спортсмен.

Линекер соотносит селфи Роналду с новостью о пропаже частного самолёта с нападающим уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Солано на борту. Воздушное судно исчезло с радаров ночью 22 января. Поисково-спасательная операция, в которой задействованы два вертолёта и катер береговой охраны, пока результатов не принесла.