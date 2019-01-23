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Роналду осудили за селфи на борту самолёта 

Рамблер + ещё 10 5 часов назад
Фото: Instagram
Легенда британского футбола Гарри Линекер в Twitter упрекнул форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду за снимок, который спортсмен выложил в соцсети.
На фотографии, появившейся в Instagram, футболист, улыбаясь, делает селфи, сидя в салоне частного самолёта. Одним из первых своё недовольство выразил Гарри Линекер.
«Это действительно неправильно. Не в этот день», — написал легендарный британский спортсмен.
Линекер соотносит селфи Роналду с новостью о пропаже частного самолёта с нападающим уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Солано на борту. Воздушное судно исчезло с радаров ночью 22 января. Поисково-спасательная операция, в которой задействованы два вертолёта и катер береговой охраны, пока результатов не принесла.
Ранее стало известно, что суд Мадрида приговорил Криштиану Роналду к почти двум годам тюрьмы условно за неуплату налогов. По версии правоохранителей, играя за «Реал» с 2011 по 2014 год, футболист скрыл от местных властей свой доход в размере 14,7 миллиона евро. В казну государства спортсмен должен был перечислить сумму в 5,7 миллиона, однако проигнорировал требования испанского законодательства. Издание отмечает, что на нескольких судебных заседаниях звезда свою вину отрицал, однако 22 января признался, что совершил ошибку. В результате суд приговорил его к 23 месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 18,8 миллиона евро.
Комментарии1
Футбол , Фигурное катание , Криштиану Роналду , Реал
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