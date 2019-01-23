Последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета

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Стали известны последние сообщения пропавшего футболиста 

Рамблер 3 часа назад
СМИ опубликовали последнее аудиосообщение в WhatsApp аргентинского футболиста Эмилиано Сала с борта самолёта, который ночью 22 января исчез с радаров, пролетая над Ла-Маншем. Спортсмен рассказал родственникам, что воздушное судно «сейчас развалится» и что ему «очень страшно», сообщает Ole.
«Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, отправят ли они кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно», — приводит издание слова футболиста.
28-летний Эмилиано Сала перешел в уэльский «Кардифф Сити» из французского «Нанта». Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
На борту пропавшего самолета оказался футболист
22 января футболист попрощался с коллегами по клубу и вылетел в Кардифф на частном самолёте. Однако, покинув Францию, в воздушном пространстве Уэльса судно так и не появилось. СМИ сообщают, что через 40 минут после взлета пилот запрашивал экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии. Сообщение поступило в тот момент, когда самолёт находился на высоте около 1500 метров, связь с ним пропала, когда он снизился до отметки 700 метров.
На поиски вероятного места крушения были отправлены два вертолёта и катер береговой охраны. Позже офицер авиационного поиска Джон Фитцджеральд рапортовал, что спасателями были найдены «подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла».
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Футбол , Видео
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