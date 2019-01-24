Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа возможная причина катастрофы с Салой 

Рамблер 4 часа назад
Эксперты пришли к выводу, что вероятной причиной исчезновения частного самолёта с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту, стало обледенение крыльев судна, сообщает The Sun.
Специалисты предположили, что самолёт сначала завис в воздухе, а затем упал в море. По их мнению, на это прямо указывает информация в последнем аудиосообшении спортсмена друзьям о том, что «самолёт вот-вот развалится».
Футболист отправил голосовое сообщение в WhatsApp, в котором рассказал партнёрам по команде, что ему очень страшно.
Последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
28-летний Эмилиано Сала перешел в уэльский «Кардифф Сити» из французского «Нанта». 22 января спортсмен попрощался с коллегами по клубу и вылетел в Кардифф на частном самолёте. Однако, покинув Францию, в воздушном пространстве Уэльса судно так и не появилось. Через 40 минут после взлета пилот запросил экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии. Сообщение поступило в тот момент, когда самолёт находился на высоте около 1500 метров, связь с ним пропала, когда он снизился до отметки 700 метров.
На поиски вероятного места крушения были отправлены два вертолёта и катер береговой охраны. Позже офицер авиационного поиска Джон Фитцджеральд рапортовал, что спасателями были найдены «подушка, ярко-оранжевый предмет». Поисково-спасательная операция продолжается.
Комментарии4
Футбол , Видео , Эмилиано Сала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка выиграла спринт в Швейцарии
Канадский хоккеист напал на россиянина на льду
Озвучены доходы европейских клубов
Слова фигуристки о «правильном» допинге сочли глупостью
Чемпион UFC провалил допинг-тест2
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
02:25
Названа возможная причина катастрофы с Салой
Футбол
06:22
«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:19
Ошибка МОК стоила России победы на ОИ
Лыжный спорт
00:46
«Обманывали весь мир»: от России требуют денег
Зимние виды спорта Статьи
02:15
Медведева рассказала о Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:32
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Футбол
00:38
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
Футбол
01:06
WADA принял решение по РУСАДА
Зимние виды спорта
01:46
Последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение