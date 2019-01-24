Названа возможная причина катастрофы с Салой

Эксперты пришли к выводу, что вероятной причиной исчезновения частного самолёта с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту, стало обледенение крыльев судна, сообщает The Sun.

Специалисты предположили, что самолёт сначала завис в воздухе, а затем упал в море. По их мнению, на это прямо указывает информация в последнем аудиосообшении спортсмена друзьям о том, что «самолёт вот-вот развалится».

Футболист отправил голосовое сообщение в WhatsApp, в котором рассказал партнёрам по команде, что ему очень страшно.

28-летний Эмилиано Сала перешел в уэльский «Кардифф Сити» из французского «Нанта». 22 января спортсмен попрощался с коллегами по клубу и вылетел в Кардифф на частном самолёте. Однако, покинув Францию, в воздушном пространстве Уэльса судно так и не появилось. Через 40 минут после взлета пилот запросил экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии. Сообщение поступило в тот момент, когда самолёт находился на высоте около 1500 метров, связь с ним пропала, когда он снизился до отметки 700 метров.

На поиски вероятного места крушения были отправлены два вертолёта и катер береговой охраны. Позже офицер авиационного поиска Джон Фитцджеральд рапортовал, что спасателями были найдены «подушка, ярко-оранжевый предмет». Поисково-спасательная операция продолжается.