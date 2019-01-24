Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анри отстранён от работы с «Монако» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри отстранен от работы с первой командой, сообщает пресс-служба клуба.
С этого дня, 24 января, французский специалист ожидает решения по дальнейшим действиям от руководства "монегасков". Исполняющим обязанности главного тренера "Монако" назначен Франк Пасси.
Тьерри Анри возглавил княжеский клуб 13 октября 2018 года и подписал контракт на три года. Ранее сообщалось, что новым наставником "Монако" может стать Леонарду Жардим, которого 41-летний француз и сменил на тренерском мостике.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Роналду может быть лишён рыцарского ордена из-за налогового скандала Нападающий ЦСКА Жамалетдинов перейдёт в "Лех" Экс-футболист "Спартака" Маурисио: "Каррера обманул меня"
Футбол , Видео , Тьерри Анри
Читайте также
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
02:25
Названа возможная причина катастрофы с Салой
Футбол
06:22
«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:18
Канадский хоккеист напал на россиянина на льду
Хоккей
00:19
Ошибка МОК стоила России победы на ОИ
Лыжный спорт
00:46
«Обманывали весь мир»: от России требуют денег
Зимние виды спорта Статьи
02:15
Медведева рассказала о Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:32
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Футбол
00:38
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
Футбол
01:06
WADA принял решение по РУСАДА
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение