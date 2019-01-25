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Роналду могут лишить государственных наград Португалии 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград Португалии, сообщает "Советский спорт".
Мадридский суд приговорил форварда у к условному сроку на 23 месяца и штрафу в размере $18,8 млн за налоговые махинации во время выступлений за "Реал". В связи с этим президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза не исключил, что игрок может быть лишен наград.
"Закон очень прост: министрам решать, случилось ли что-либо, что может привести к потере награды.
Нужно позволить решать тем, кто обладает законными полномочиями, и смотреть, можно ли применить здесь закон", — приводит слова ди Соузы Forza Italian Football.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" является Кавалером Большого креста национального Ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной команды на чемпионате Европы — 2016. Также в 2014 году Роналду был награжден звездой Ордена Инфанта дона Энрике степени Великий офицер.
Ранее Роналду проспорил главному тренеру "Ювентуса".
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Футбол , Видео , Криштиану Роналду , Реал , Советский спорт
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