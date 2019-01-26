Уже в Париже: сколько «Зенит» получит за Паредеса

Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ», а главный тренер чемпионов Франции Томас Тухель рассказал, что трансфер будет оформлен до понедельника, 28 января. Сделка оценивается в €47 млн Трансфер аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в французский «Пари Сен-Жермен», похоже, является делом решенным, а оформление деталей — лишь вопрос времени, причем довольно непродолжительного.

Ранее сообщалось, что семья полузащитника уже прилетела в столицу Франции, а теперь стало известно, что и сам Паредес вылетел в Париж из Катара, где «Зенит» участвует в предсезонном Фонбет Кубке Матч Премьер.

О предстоящем переходе говорил на предматчевой пресс-конференции перед домашней встречей с «Ренном» в Лиге 1 даже тренер парижан Томас Тухель.

«Трансфер еще не оформлен. По этой причине я не хочу говорить о Леандро. Мы должны завершить переход на выходных, надо подождать», — цитирует немецкого специалиста Le 10 Sport.

В то же время французские СМИ сообщают, что «ПСЖ» уже договорился с «Зенитом» о сделке, которая составит €47 млн, из которых €5 млн составят возможные бонусы за выступления игрока, а Леандро остается только подписать личный контракт, для чего он и прибыл во Францию.

Сделка обещает стать для «Зенита» крайне выгодной, ведь Паредес был приобретен полтора года назад у итальянской «Ромы» за €23 млн, а за проведенное в Северной столице время футболист запработал €7,5 млн Таким образом, чистая приыбль лидера чемпионата России составит €16,5 млн!

24-летний полузащитник является воспитанником «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса, с которым успел выиграть чемпионат и Кубок Аргентины до переезда в Италию, где «Рома» подписала его через полугодичную аренду в «Кьево», так как на тот момент не могла позволить по регламенту еще одного игрока, не имеющего паспорта Евросоюза

В «Кьево» Паредес провел за полсезона только один матч, выйдя на замену в последнем туре сезона-2013/14.

После этого Леандро отыграл год уже в Риме, но не имел постоянной игровой практики и отправился на сезрон-2015/16 в аренду в «Эмполи», где стал твердым игроком основы и здорово себя проявил.

Вернувшись в «Рому», Паредес отыграл сезон-2016/17 в составе «волков», проведя за команду 41 матч во всех турнирах и отличившись в них трижды, после чего и был приобретен «Зенитом».

Кроме того, в послужном списке полузащитника есть шесть матчей и один забитый мяч за национальную сборную Аргентины.

Полтора года в «Зените» Паредес провел неоднозначно. Аргентинец сразу же показал себя игроком высокого класса и получил в команде лидерские функции. Например, именно Леандро сразу же стал исполнителем практически всех стандартов и даже в одном из матчей Российской Премьер-лиги забил прямым ударом с углового.

Однако при этом Паредес был не очень хорош в оборонительной работе, которая требуется от центрального полузащитника, а также явил некоторые проблемы с дисциплиной, обернувшиеся удалением в поединке Лиги Европы с минским «Динамо», когда «Зениту» надо было отыгрываться после гостевых 0:4.

Аргентинец полетел с «Зенитом» на сбор в Катар и даже попал в заявку на первый матч Фонбет Кубка Матч Премьер против московского «Локомотива» (1:3), но так и не вышел в нем на поле.

А вот в игре второго тура со «Спартаком» (0:3) Паредеса на скамейке запасных сине-бело-голубых уже не было.