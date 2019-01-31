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«Ювентус» вылетел из Кубка Италии. И потерял Кьеллини вслед за Бонуччи 

Чемпионат.com + ещё 12 5 часов назад
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Чемпион Италии сейчас в кошмарном состоянии.
У одного из фаворитов Лиги чемпионов «Ювентуса» начался спад всего за три недели до первого противостояния в 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико». Команда Массимилиано Аллегри ещё три дня назад должна была потерпеть первое поражение в Серии А во встрече 21-го тура с «Лацио», однако невероятным образом спасла проигранный по игре матч. Тогда «Старую синьору» спасло неочевидное, на первый взгляд, решение Аллегри выпустить при счёте 0:1 на замену в группу атаки Жоау Канселу вместо Дугласа Косты. В результате португальский защитник забил гол и заработал пенальти для Криштиану Роналду. Если в Риме «Ювентусу» повезло, то теперь команда Аллегри всё-таки впервые в сезоне была бита в Италии. Правда, не в Серии А, а в Кубке страны. Но ещё вопрос, что более неприятно для Криштиану Роналду и компании, ведь неудача в Бергамо стоила чемпиону трофея.
Ключевой момент — травма Джорджо Кьеллини, который покинул поле уже на исходе получаса игры. Если у лидера обороны «Ювентуса» что-то серьёзное, Аллегри попадает в кошмарную ситуацию. В Риме чемпион Италии потерял из-за повреждения лодыжки другого центрального защитника Леонардо Бонуччи, выбывшего на месяц. Кроме того, только что продан в Катар Мехди Бенатиа. Возможно, «Ювентус» успеет подписать на замену выбывшим 37-летнего экс-защитника «Зенита» Бруну Алвеша, выступающего за «Кальяри». Аллегри опять поднял со скамейки Канселу, но во встрече с «Аталантой» перестановки сыграли против его команды. «Аталанта» в течение трёх минут забила два гола, прорывая осиротевший центр обороны «Ювентуса». Первый гол «привёз» как раз Канселу, который потерял мяч под прессингом Тимоти Кастаня. Потом защиту соперника растоптал поймавший сумасшедший кураж Дуван Сапата: это его 16-й гол в последних десяти матчах! Сапате ассистировал бывший спартаковец Марио Пашалич.
Первый тайм чемпион Италии проиграл по ударам 0:7 (в створ 0:5). Аллегри был в бешенстве, сорвал злость на судье. Тот в ответ удалил главного тренера «Ювентуса». Лишь во втором тайме гости наконец-то пробили по воротам хозяев. Но ни Роналду, сыгравший полный матч, ни другие звёзды не спасли «Старую синьору» от вылета из Кубка Италии. Зато Сапата оформил дубль в концовке и сделал счёт до крупного — 3:0!
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Футбол , Статьи , Мехди Бенатиа , Марио Пашалич , Дуглас Коста , Бруну Алвеш , Леонардо Бонуччи , Криштиану Роналду , Зенит
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