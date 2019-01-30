Украинский футболист Ракицкий сравнил чемпионаты на родине и в России

«Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову, на две сильнее украинского. Украинский чемпионат сейчас очень слабый и не очень интересный», — сказал Ракицкий на первой пресс-конференции.

Ранее Ракицкий выступал за донецкий «Шахтер». В понедельник он подписал контракт с «Зенитом», рассчитанный на 3,5 года.

По словам 29-летнего футболиста, ему давно хотелось сменить команду на более сильную.

«Тем более, если это «Зенит», я очень рад», — добавил спортсмен.

Украинский защитник сказал, что не раздумывая принял предложение главного тренера петербуржцев Сергея Семака о переходе в команду.

Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в донецком «Шахтере», в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. Футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами, принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.