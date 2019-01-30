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Украинский футболист Ракицкий сравнил чемпионаты на родине и в России 

Рамблер + ещё 73 20 часов назад
Фото: ТАСС
Новичок санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что российский футбольный чемпионат «на две головы сильнее» украинского, передает ТАСС.
«Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову, на две сильнее украинского. Украинский чемпионат сейчас очень слабый и не очень интересный», — сказал Ракицкий на первой пресс-конференции.
Ранее Ракицкий выступал за донецкий «Шахтер». В понедельник он подписал контракт с «Зенитом», рассчитанный на 3,5 года.
По словам 29-летнего футболиста, ему давно хотелось сменить команду на более сильную.
«Тем более, если это «Зенит», я очень рад», — добавил спортсмен.
Украинский защитник сказал, что не раздумывая принял предложение главного тренера петербуржцев Сергея Семака о переходе в команду.
Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в донецком «Шахтере», в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. Футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами, принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Комментарии1
Футбол , В мире , СНГ , Сергей Семак , Ярослав Ракицкий , Зенит , ИТАР-ТАСС
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