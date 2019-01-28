Смолов объяснил, почему скрылся с места ДТП 

Российский футболист Федор Смолов рассказал в интервью Ксении Собчак, почему решил уехать с места ДТП, произошедшего в Краснодаре в ночь на 1 августа 2018 года, сообщает "Советский спорт".
Оказалось, что у нападающего московского "Локомотива" были просрочены права. Форвард побоялся, что из-за этого страховая компания могла отказать в выплате компенсации за разбитую машину.
"В остальном все было нормально, машина была застрахована", — признался футболист в блоге Собчак на Youtube.
Утром футболист связался с юристом и поехал решать вопросы, связанные с аварией. Машину Смолова опознали сразу. Иномарка стоимостью 9 млн рублей была единственной на весь Краснодар.
Ранее игрок "Локомотива" признался, что считает наказание футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева справедливым.