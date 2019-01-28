Смолов объяснил, почему скрылся с места ДТП

Оказалось, что у нападающего московского "Локомотива" были просрочены права. Форвард побоялся, что из-за этого страховая компания могла отказать в выплате компенсации за разбитую машину.

"В остальном все было нормально, машина была застрахована", — признался футболист в блоге Собчак на Youtube.

Утром футболист связался с юристом и поехал решать вопросы, связанные с аварией. Машину Смолова опознали сразу. Иномарка стоимостью 9 млн рублей была единственной на весь Краснодар.