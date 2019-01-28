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Фанаты желают смерти перешедшему в «Зенит» украинскому футболисту 

Газета.Ru 6 часов назад
Фанаты желают смерти и обвиняют в предательстве украинского защитника Ярослава Ракицкого, перешедшего из донецкого "Шахтера" в петербургский "Зенит", передает "Советский спорт".
Под записями, опубликованными в инстаграме футболиста, подписчики оставляют гневные комментарии в связи с трансфером игрока в российский клуб. Также фанаты надеются, что защитника больше не будут вызывать в национальную команду.
В составе донецкого клуба Ракицкий принял участие в 326 матчах, в которых забил 14 мячей. За сборную Украины защитник провел 54 встречи и забил четыре мяча.
Соглашение Ракицкого с "Зенитом" рассчитано на 3,5 года.
Ранее защитник поделился впечатлениями от перехода в российский клуб.
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