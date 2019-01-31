Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арабскую сборную уличили в привлечении футбольных «нелегалов» 

Lenta.ru + ещё 35 31 января 2019
Фото: Reuters
Ассоциация футбола Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерена опротестовать поражение своей команды от Катара (0:4) в полуфинале Кубка Азии. Об этом сообщает The New York Times.
Сборную Катара обвинили в привлечении под свои знамена двух спортсменов, родившихся за пределами государства и не проживших на территории Катара положенных пяти лет после достижения 18-летнего возраста.
22-летний форвард Альмоэз Али родился в Судане, а 21-летний защитник Басим Аль-Рави — в Ираке. Азиатская конфедерация футбола подтвердила, что данный протест поступил, и изучает претензию ОАЭ.
29 января Катар разгромил ОАЭ, пробившись в финал Кубка Азии. Нападающий Али забил один из мячей в ворота эмиратской команды. В финале катарской сборной предстоит встретиться с японцами. Встреча пройдет 1 февраля.
Последние новости
США объявили о приостановке обязательств по ракетному договору Россиян лишат одного из крупнейших в мире сайтов с витаминами Россиянина лишат золота Олимпиады за допинг
Футбол , Прочее
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Лидер сборной РФ против Губерниева. Скандал всё-таки начался
Биатлон Статьи
Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение