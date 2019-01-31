Арабскую сборную уличили в привлечении футбольных «нелегалов»

Ассоциация футбола Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерена опротестовать поражение своей команды от Катара (0:4) в полуфинале Кубка Азии. Об этом сообщает The New York Times.

Сборную Катара обвинили в привлечении под свои знамена двух спортсменов, родившихся за пределами государства и не проживших на территории Катара положенных пяти лет после достижения 18-летнего возраста.

22-летний форвард Альмоэз Али родился в Судане, а 21-летний защитник Басим Аль-Рави — в Ираке. Азиатская конфедерация футбола подтвердила, что данный протест поступил, и изучает претензию ОАЭ.

29 января Катар разгромил ОАЭ, пробившись в финал Кубка Азии. Нападающий Али забил один из мячей в ворота эмиратской команды. В финале катарской сборной предстоит встретиться с японцами. Встреча пройдет 1 февраля.