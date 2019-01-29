Новая Европа. Все о Евро-2020 за 500 дней до его начала

Сергей Яременко в блоге агентства рассказывает об особенностях Евро-2020 и выясняет детали подготовки Санкт-Петербурга к матчам турнира.

Инновационный чемпионат

Стартующий ровно через 500 дней чемпионат Европы по футболу будет во всех смыслах особенным. УЕФА решил посвятить будущий турнир 60-летнему юбилею чемпионатов Старого света и одарила его букетом нововведений.

Самое яркое новшество — это отсутствие полноценной страны-хозяйки. Впервые в истории финальный турнир пройдет на территории 12-ти разных национальных ассоциаций. Важно не путать ассоциацию со страной — по факту государств будет 11, ведь Великобритания примет матчи и в шотландском Глазго, и в английском Лондоне.

Вторая новинка — количество стадионов. Никогда прежде чемпионат Европы не проводился на 12 разных аренах. Отчасти это связано с увеличением количества участников турнира, хотя четыре года назад во Франции на старт тоже вышли 24 сборных, но организаторы задействовали только 10 стадионов.

Самая предсказуемая новация — применение системы VAR. Было бы странно, если бы после успешного опыта чемпионата мира УЕФА проигнорировал систему видеопомощи арбитрам. Однако окончательное решение об использовании VAR во время матчей финального турнира Евро-2020 было принято не сразу после завершения ЧМ-2018, а лишь в конце сентября 2018 года.

Революционной стала и система отбора на чемпионат Европы. Впервые в истории на главный турнир Старого света можно попасть через стороннее соревнование — Лигу наций. Благодаря этому нововведению на Евро-2020 впервые сыграет команда из самых низов рейтинга сборных УЕФА — ниже 39-го места. Участниками стыковых матчей от Лиги D стали команды Грузии, Македонии, Косово и Белоруссии. Кто-то из них точно дебютирует в финальной части Евро.

Существует и традиционная квалификация, причем в этот раз она обойдется без стыковых матчей — эта форма отбора полностью ушла в Лигу наций. Путевки в финальную часть турнира получат по два победителя от каждой из десяти групп.

Идея Платини

Идея распределить юбилейный Евро между разными национальными ассоциациями возникла в процессе выборов организатора турнира. Вероятнее всего, к такому решению тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини подтолкнуло то, что никто не горел желанием принимать чемпионат в одиночку. Обе официально подтвержденные заявки пришли от групп стран — в марте 2012 года желание провести Евро-2020 изъявили Грузия и Азербайджан, а пару месяцев спустя в борьбу включились Шотландия, Ирландия и Уэльс.

В первый раз о возможном распределении матчей чемпионата между 12-13 городами по всей Европе Платини сказал в июне 2012-го, за день до финала Евро, а в декабре того же года УЕФА окончательно утвердил это решение.

Изначально планировалось, что городов-хозяев будет 13, а претендентов на право принять Евро-2020 набралось аж 39! В числе наиболее экзотических кандидатов были Иерусалим и Астана. Однако в финальный список попали лишь 19 городов, причем на полуфиналы и финал претендовали только Лондон и Мюнхен. По итогам окончательного голосования "Уэмбли" опередил баварскую арену.

Интересна история Брюсселя. Столица Бельгии стала тем самым "лишним" 13-м городом. Брюссель победил на выборах, но не смог предоставить УЕФА гарантий того, что новый стадион на 50-60 тысяч мест будет построен в срок. В декабре 2017 года бельгийцев исключили из списка хозяев чемпионата с формулировкой "слишком высокий риск". Матчи, зарезервированные за Брюсселем, перенесли на "Уэмбли". Таким образом, лондонский стадион примет три игры группового турнира, встречу 1/8 финала, оба полуфинала и финал.

Как выбирали Петербург

Говорят, Евро-2020 мог бы стать запасным вариантом для России, если бы наша страна не получила право провести ЧМ-2018. Мировое первенство приехало к нам, но от идеи принять еще и чемпионат Европы отказываться не стали. Хотя изначально претендовали только на матчи группы и четвертьфинал.

"Мы не рассматривали возможность претендовать на полуфинал и финал. Мы бы это не получили. Россия в 2018 году принимает чемпионат мира. Это было бы не очень красиво и могло бы помешать нашей заявке на проведение Евро", — рассказывал в 2014 году Виталий Мутко.

В сентябре того же года Санкт-Петербург с еще недостроенным тогда стадионом на Крестовском острове по итогам голосования вошел в четверку городов, которые получили право провести четвертьфиналы Евро-2020. Северная столица набрала 29 голосов и уступила только Мюнхену (38 голосов) и Баку (37). Позади остался Рим (20), а также не получившие четвертьфиналов Брюссель (11), Кардифф (3) и Будапешт (2).

"В 2016 году было принято решение выдвинуть Санкт-Петербург. Настроение тогдашней администрации УЕФА уловили очень правильно", — сказал РИА Новости глава оргкомитета "Евро-2020" в России Алексей Сорокин.

Наследие чемпионата мира

Петербург будет активно использовать наследие ЧМ-2018 при проведении Евро-2020. И одним стадионом на Крестовском острове дело не ограничивается. Скорее всего, вторую жизнь вдохнут в фан-зону на Конюшенной площади. По крайней мере, оргкомитет намерен провести главный болельщицкий фестиваль именно здесь.

"У Санкт-Петербурга накоплен большой опыт проведения крупных соревнований. Подготовка к Евро-2020 идет в штатном режиме, в соответствии с графиком", — рассказала РИА Новости председатель городского комитета по физической культуре и спорту, олимпийская чемпионка Наталья Антюх.

Останутся на своих местах некоторые временные объекты чемпионата мира. Журналисты будут работать в том же самом пресс-центре, что и на ЧМ-2018, будет сохранен периметр безопасности и пункты досмотра.

Будут и нововведения: по словам Алексея Сорокина, билетная программа будет технически отличаться от той, что действовала на чемпионате мира, есть нюансы и в подготовке волонтеров. Но главное останется прежним — атмосфера большого праздника, в которую погрузилась вся Россия летом 2018-го, через 500 дней вернется в Петербург.