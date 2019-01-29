Сага закончилась: Паредес променял «Зенит» на «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес стал игроком французского «Пари Сен-Жермен». 24-летний аргентинский футболист подписал контракт с новым клубом до лета 2023 года. Парижане заплатят сине-бело-голубым за «Наследника» €40 млн Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес перешел во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил официальный сайт парижского клуба.

24-летний аргентинский футболист заключил соглашение с «ПСЖ» до лета 2023 года. Отмечается, что парижане заплатят питерцам за трансфер опорного полузащитника €40 млн Кроме этого, «Зенит» может получить еще €5 млн в виде бонусов.

Напомним, что Паредес переехал в Санкт-Петербург летом 2017 года. За это время он провел за «Зенит» 61 матч, записав на свой счет десять голов и 15 результативных передач.

После объявления о трансфере Паредес пообещал оправдать все ожидания болельщиков.

«Очень горд, что присоединился к «ПСЖ». После выступлений в Италии и России у меня появилась возможность открыть для себя новый чемпионат. В первую очередь я буду играть за один из самых престижных клубов мира.

Хочу поблагодарить владельца и тренера за то доверие, которое они оказали, когда подписывали со мной контракт. Я сделаю все, чтобы дать своей команде то, чего от меня ожидают как от футболиста полузащиты. С нетерпением жду встречи с атмосферой стадиона «Парк де Пренс», — сказал футболист.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1, опережая идущего вторым «Лилль» на 13 очков.

Напомним, что сага с возможным переходом Паредеса в «ПСЖ» началась еще в середине ноября прошлого года. Тогда появились первые упоминания в СМИ об интересе парижан к аргентинскому полузащитнику. Чуть позднее начались разговоры о том, что в борьбу за аргентинца включился лондонский «Челси». В частности 16 января появилась информация, согласно которой Паредес договорился о личном контракте с англичанами. Однако в итоге эта сделка не состоялась.

21 января стало известно, что «Зенит» потребовал от «ПСЖ» €55 млн за Паредеса. А через четыре дня сообщалось, что аргентинец прошел успешное медицинское обследование для французского клуба. Однако за день официального перехода «Наследника» в стан парижан стало известно, что руководство действующего чемпиона Франции приняло решение отложить завершение сделки по покупке полузащитника.

Издание Paris United утверждало, что спортивный директор парижан Антеро Энрике решил изменить некоторые пункты договора в последний момент. Также в сообщении этого СМИ отмечалось, что «ПСЖ» намерен купить аргентинца за €40 млн и готов выплатить питерцам €5 млн в качестве бонусов.

В итоге сага завершилась на условиях «ПСЖ». Думается, что от этой сделки выиграли все. «Зенит» продал футболиста значительно дороже, нежели покупал.

Паредес перешел из «Ромы» в петербургский клуб за €23 млн Кроме того, римляне могли получить €4 млн возможных бонусов. Сумму трансфера тогда разгласили римляне.

Что касается самого аргентинца, то ясное дело, что для него переход в стан парижан — это шаг вперед и возможность выиграть Лигу чемпионов, что ни с одной российской командой в настоящее время сделать почти невозможно. А этот момент несомненно является весомым аргументом. Другой вопрос — сможет ли Паредес действительно заиграть в «ПСЖ» и выиграть конкуренцию у других полузащитников звездной парижской команды.

Переход Паредеса в «ПСЖ» прокомментировал президент «Зенита» Сергей Фурсенко . Функционер назвал трансфер аргентинца одной из самых успешных сделок в истории петербургского клуба.

«Нами проведена одна из самых успешных сделок в истории «Зенита», хотя, как показал недавно опубликованный рейтинг, мы уже входим в топ-30 самых успешных коммерческих клубов в Европе. Паредес не только усилил «Зенит», но и сам прогрессировал, поэтому и стал возможным трансфер. Плюс ему удалось создать столь конкурентную среду, которая была так нужна российским игрокам перед домашним чемпионатом мира. Мы благодарны ему и желаем дальнейшего развития карьеры», — приводит слова Фурсенко сайт телеканала «360».

Также глава российского клуба рассказал о деталях трансфера хавбека. Он заявил, что озвученные в СМИ цифры являются заниженными.

«У нас нет практики озвучивать цифры, но могу сказать, что озвучиваемые цифры чуть занижены», — добавил президент.

Отмечается, что российский клуб готов заплатить за футболиста €6 млн При этом сумма может возрасти еще на €4 млн за счет бонусов. Сам игрок, по данным портала, готов перейти в «Зенит».

Акунья стал игроком «Спортинга» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинский защитник сыграл 15 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.