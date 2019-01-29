Житель Подмосковья обвинил призрак Аршавина в воровстве

Житель подмосковного города Лобня обратился в полицию с заявлением о краже денег, которые регулярно, по его словам, ворует призрак, похожий на звезду российского футбола Андрея Аршавина сообщает «Пятый канал». Правоохранители начали проверку.

Мужчина уверяет, что привидение, напоминающее футболиста, проходит сквозь стены его квартиры на улице Аэропортовской и забирает деньги. При этом пострадавший, наблюдающий за действиями призрака, ощущает нехватку воздуха. Он уверяет, что злоумышленник его намеренно «дистанционно душит».

В полиции, поскольку речь идёт об исчезновении средств, заявление приняли и начали доследственную проверку.

Осенью прошлого года красноярским правоохранителям удалось вывести на чистую воду «привидение», которое в течение года воровало деньги у 29-летней местной жительницы. Девушка была уверена, что в деле замешаны потусторонние силы, поскольку никаких повреждений на окнах и входной двери ни разу не обнаружила. Полицейские выяснили, что виноват был вовсе не призрак, а бывший муж пострадавшей, который незадолго до расставания с супругой сделал копию ключей от входной двери. 34-летний обвиняемый находится под подпиской о невыезде и ждёт суда.