Россиянин пожаловался полиции на призрак Андрея Аршавина

Житель города Лобня (Московская область) обратился в местное отделение полиции с заявлением о призраке Андрея Аршавина , крадущего деньги из его квартиры. Об этом во вторник, 29 января, сообщает «Пятый канал».

По словам мужчины, полтергейст, напоминающий российского футболиста, проходит через стены его дома на улице Аэропортовской и способен на дистанционное удушение. Также пострадавший добавил, что слышит голоса неких девушек, кричащих об изнасиловании.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

25 октября 2018 года сообщалось, что жительница города Сосновоборска Красноярского края пожаловалась в полицию на привидение, которое крадет деньги у нее в квартире. Однако потусторонней силой оказался бывший муж пострадавшей, который, изготовив дубликат ключей от входной двери, за год похитил у нее около 81 тысячи рублей. Против мужчины было возбуждено восемь уголовных дел о краже.