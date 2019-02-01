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Футболист сборной России перебрался в Европу 

Lenta.ru + ещё 36 4 часа назад
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщается на сайте клуба.
31-летний игрок обороны заключил с клубом контракт на полтора года. Кудряшов перебрался в «Истанбул Башакшехир» в качестве свободного агента. Последним клубом для россиянина был казанский «Рубин».
«Истанбул Башакшехир» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. После 19 матчей в активе команды 41 очко. В составе клуба выступает ряд известных игроков. В частности, бывший форвард мадридского «Реала» Робиньо и в прошлом игрок «Барселоны» Арда Туран.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Кудряшов провел девять матчей в составе казанцев и не отметился результативными действиями. Также Кудряшев известен по выступлениям за московский «Спартак», грозненский «Терек», «Ростов» и «Краснодар». Защитник четырежды становился серебряным призером чемпионата России.
С 2016 года Кудряшов привлекается к матчам сборной России. Он провел 26 игр в составе национальной команды. Защитник также представлял Россию на чемпионате мира-2018. Кудряшов принял участие в четырех матчах из пяти, пропустив лишь матч группового этапа против Саудовской Аравии. Вместе со сборной России он пробился в четвертьфинал мундиаля.
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Футбол , Видео , Федор Кудряшов , Спартак , Реал , ФК "Рубин"
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