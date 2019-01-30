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Месси принял решение вернуться в сборную Аргентины, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 11 11 часов назад
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время вновь наденет футболку сборной Аргентины.
По информации аргентинского издания Olé, Месси уже сообщил о своем намерении главному тренеру национальной команды Лионелю Скалони. Ожидается, что лидер атак "сине-гранатовых" примет участие в товарищеском матче против Венесуэлы, который пройдет 22 марта в Мадриде.
Месси принял решение взять перерыв в выступлениях за сборную после чемпионата мира-2018 в России, где Аргентина прекратила борьбу в 1/8 финала, уступив Франции.
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Футбол , Видео , Лионель Месси , Лионель Скалони
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