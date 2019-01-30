Месси принял решение вернуться в сборную Аргентины, пишут СМИ

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время вновь наденет футболку сборной Аргентины.

По информации аргентинского издания Olé, Месси уже сообщил о своем намерении главному тренеру национальной команды Лионелю Скалони . Ожидается, что лидер атак "сине-гранатовых" примет участие в товарищеском матче против Венесуэлы, который пройдет 22 марта в Мадриде.

Месси принял решение взять перерыв в выступлениях за сборную после чемпионата мира-2018 в России, где Аргентина прекратила борьбу в 1/8 финала, уступив Франции.