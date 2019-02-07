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Тело извлекли из обломков самолёта, на котором летел Сала 

RT на русском + ещё 134 4 часа назад
Из разбившегося самолёта, в котором, предположительно, находился футболист уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, было извлечено тело.
ОБ этом информирует Sky News.
«По словам следователей, из обломков самолёта, в котором находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было «успешно извлечено тело», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось о начале подводной операции по извлечению тела на месте крушения самолёта.
21 января Сала летел из Нанта в Уэльс. За час до ожидаемого прибытия его самолёт пропал с радаров.
4 февраля пропавший самолёт был обнаружен на дне Ла-Манша.
RT на русском: последние новости
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