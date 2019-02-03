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Начались подводные поиски самолёта с пропавшим футболистом Салой 

RT на русском + ещё 24 1 час назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Комитет по расследованию лётных происшествий (AAIB) 3 февраля начал подводные поиски пропавшего самолёта, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Они будут вести поиски три дня. Вместе вс этим будет работать частное судно, которое продолжит поиски до тех пор, пока самолёт не будет найден.
21 января Эмилиано Сала летел из Нанта в Уэльс. За час до ожидаемого прибытия его самолёт пропал с радаров.
30 января на северо-западе Франции были обнаружены части сидений, которые предположительно принадлежат пропавшему самолету.
Ранее сообщалось, что «Кардифф» хотел приобрести Артёма Дзюбу взамен пропавшего Эмилиано Салы.
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