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Погба может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов 

Газета.Ru + ещё 2 8 часов назад
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "ПСЖ", сообщает "Советский спорт".
По информации The Sun, хавбек получил повреждение в игре с "Бернли" (2:2) в 24-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Футболист могу повредить бедро. Как отмечается, степень тяжести травмы будет определена после детального обследования Погба.
Не исключается, что футболисту придется пропустить первый матч с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов и игру с "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии.
Погба в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Погба согласен продлить контракт с "Манчестер Юнайтед" при одном условии.
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Футбол , Видео , Поль Погба , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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