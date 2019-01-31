Надо потратить деньги: «Зенит» берет Азмуна и Барриоса

Санкт-петербургский «Зенит» предложил €10 млн за Сердара Азмуна, а также планирует заменить ушедшего в «ПСЖ» Леандро Паредеса опорником аргентинской «Боки Хуниорс» Вильмаром Барриосом. Кроме того, команду из города на Неве может покинуть защитник Луиш Нету , который вроде бы уже прошел медосмотр для португальского «Спортинга».

Важная потеря

Продажа Леандро Паредеса в французский «Пари Сен-Жермен» фактически за €47 млн (€7 млн идут как бонусная часть), безусловно, является весьма выгодной в финансовом плане (даже если сложить стоимость полкупки аргентинца с выплаченной ему зарплатой, «Зенит» заработал порядка €16,5 млн В то же время сине-бело-голубые лишились одного из своих ключевых игроков. К Паредесу было множество претензий по его действиям в обороне, однако в плане распоряжения мячом при владении он был главным игроком «Зенита».

Паредес продвигал мяч со своей половины поля на чужую и был исполнителем стандартов, принося своей команде огромную пользу на угловых и штрафных, а также был необходим при выходе из обороны при высоком и агрессивном прессинге соперника.

Лучшим периодом Паредеса в Санкт-Петербурге было начало текущего сезона, когда он действовал в центре поля в тандеме с эквадорцем Кристианом Нобоа , обладающим отличным пониманием игры и при этом способным подчищать за партнером при обороне.

В августе Нобоа получил разрыв крестообразной связки колена, от которого восстанавливается до сих пор. Так что прямо сейчас «Зенит» остается в центре поля с не тянущими роли Паредеса и эквадорца Эрнани и Маттиасом Краневиттером, а также молодым Леоном Мусаевым

Что логично, ведь главному тренеру сине-бело-голубых нужен был левоногий центральный защитник с отменным пасом, каким и является украинец. Если же его передвинуть по полю выше, то дыра в центре обороны останется незакрытой.

Барриос вместо Паредеса

Впрочем, похоже, «Зенит» уже нашел замену Паредесу. Как сообщают аргентинские СМИ, новичком лидера чемпионата России станет колумбийский полузащитник «Боки Хуниорс» из Буэнос-Айреса Вилмар Барриос.

В лице игрока сборной Колубмии сине-бело-голубые рассчитывают найти футболиста, который будет одинаково хорош как с мячом, так и без мяча, хотя заменить Паредеса в плане исполнения стандартов он вряд ли способен.

На родине 25-летний Барриос выступал до 2016 года за родной «Депортес Толима», после чего перебрался в аргентинскую «Боку Хуниорс», с которой выиграл национальное первенство, а в конце прошлого года играл в финале главного клубного турнира континента Кубка Либертадорес.

Барриос был включен в расширенную заявку Колумбии на юбилейный Кубок Америки в 2017 году, но не попал в итоговый список 23-х, зато сыграл прошлым летом на прошедшем в России чемпионате мира по футболу-2018.

Интересно, что 29 января Барриос должен был отправиться с «Бокой» на выездной матч чемпионата Аргентины, однако был снят с автобуса незадолго до отправления из-за того, что клуб договорился с «Зенитом» о трансфере. Сообщается, что сумма сделки составит от €13 до €16 млн Предложение Азмуну

На этом активность «Зенита» на трансферном рынке не заканчивается. Издание «Бизнес Online» сообщило, что клуб из города на Неве направил официальное предложение казанскому «Рубину» на €10 млн о переходе иранского форварда Сердара Азмуна.

По информации источника, стороны продоложают обсуждать сумму сделки, а также бонусы и процент с будущей продажи нападающего, уже несколько лет привлекающий серьезный интерес солидных европейских команд.

При этом «Зенит» намерен завершить сделку до 1 февраля, чтобы Азмун смог помочь команде в плей-офф Лиги Европы. Напомним, там команда Семака в 1/16 финала сразится с турецким «Фенербахче».

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Азмун принял участие в 14 играх и отличился в них четырежды.

Нету и Ригони — на выход

Не обойдется, по всей видимости, у «Зенита» и без потерь. Так, СМИ сообщают, что близок к уходу из команды португальский защитник Луиш Нету, сыгравший в РПЛ в 11-ти матчах в первой части сезона.

Контракт Нету истекает уже ближайшим летом, но он может уйти досрочно, располагая предложениями от лиссабонского «Спортинга» и испанской «Севильи», причем для португальской команды он уже прошел медосмотр и якобы даже согласовал трехлетний контракт.

Может покинуть «Зенит» и едва успевший вернуться из аренды в итальянской «Аталанте» аргентинский фланговый полузащитник Эмилиано Ригони.

Вояж в Бергамо вышел не слишком удачным, и именно итальянский клуб стал инициатором возвращения хавбека в расположение «Зенита» уже после половины сезона.

Ригони принял в составе команды Семака участие в Фонбет Кубке Матч Премьер и даже забил гол «Локомотиву», однако вряд ли убедил наставника в своей необходимости.

Уже поползли слухи, что Ригони может продолжить карьеру в мексиканской «Америке», предлагающей россиянам за него €9 млн, однако агент игрока Хуан Крус Оллер категорически опроверг данную информацию.