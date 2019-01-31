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Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Из России после чемпионата мира по футболу 2018 года не вернулись на родину 5,5 тысячи иностранных болельщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя миграционного управления МВД РФ Андрея Краюшкина.
По его словам, на 31 декабря прошлого года в стране было чуть более 12 тысячи болельщиков, нелегально оставшихся в РФ. Он выразил надежду, что к 30 марта все оставшиеся будут выдворены из страны.
В МВД уточнили, что работа по выявлению и выдворению из России иностранных болельщиков продолжается. Представители министерства также рассказали, что не выехавших в установленные сроки иностранцев привлекают к административной ответственности.
Летом 2018-го Россия впервые принимала чемпионат мира по футболу. Матчи турнира приняли 11 российских городов и 12 стадионов. Победителем стала сборная Франции, в финале обыгравшая национальную команду Хорватии со счетом 4:2. В период проведения чемпионата в Россию по карте болельщика въехали 650 тысяч иностранных граждан.
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Футбол , Видео , МВД
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