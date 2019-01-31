Монако опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?

Александр Головин впервые забил за «Монако». Для этого российскому полузащитнику понадобились почти полгода и две замены на тренерском мостике: сначала Леонарду Жардима сменил Тьерри Анри , а потом место француза снова занял Жардим. Со стороны эта суета смотрится забавно, но самим монегаскам теперь не до смеха: запутанный в этих рокировках «Монако» медленно, но верно опускается все ниже, и спасать княжеский клуб прибыл десант опытных футболистов. Поможет ли команде радикальная смена курса — выясняла «Лента.ру»

Аура Анри

«Тьерри Анри возвращается в "Монако"». Как романтично звучала эта фраза, какой был сюжет для клуба из маленького княжества: с самого дна его прибыл поднимать человек с таким именем, да еще и свой, ведь игровую карьеру форвард начинал именно здесь. Обычно таких приглашают, чтобы как-то встряхнуть игроков, но Вадим Васильев , вице-президент «Монако», заверял: Тьерри — вовсе не временная опция, а тренер, с которым команда пойдет в будущее. Никто не говорил, в какое именно, но надежды были на светлое. А на какое же еще?

Оно оказалось чернее черного: приняв клуб 13 октября 2018 года, француз продолжил впечатляющую серию без побед: за три месяца (из них полтора пришлись на правление Анри) команда провела 16 матчей, потерпела 11 поражений и пять раз сыграла вничью. На этот период пришлись разгромы в национальном первенстве и Лиге чемпионов, а особенно внушительным оказался конец этой серии — два раза по 0:4 (сначала от «Брюгге», потом от ПСЖ). В ноябре же стало известно еще и об уголовном преследовании владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева , которое не могло не повлиять на состояние игроков.

Лишь 24 ноября «Монако» вымучил первую победу при Анри, но она не стала символом возрождения: команда месяц перебивалась с побед на проигрыши, а в новом году снова впала в депрессию. С 13 января монегаски провели шесть матчей — выгрызли две ничьи и четыре раза были биты.

Результаты и игра «Монако» совсем не сочетались с ожиданиями, особенно в контексте трансфера главного российского футболиста — Александра Головина. За него летом из княжества в Москву последовал чемодан с 30 миллионами евро — больше за игрока с российским паспортом никто никогда не платил. Головин, казалось, идеально подходил под философию «Монако», который выступает в качестве клуба-трамплина для молодых футболистов. Картина виделась четко: пару лет в компании таких же юных и перспективных парней сделают Головина звездой, потом «Монако» продаст его миллионов за 60 куда-нибудь в Англию. Вот тогда и заживем!

Зима 2019-го. Александр спустя полгода забивает первый гол за «Монако». Букмекеры принимают ставки на его возвращение в ЦСКА. Так и живем.

Рокировочка

Пришел Головин в «Монако» при Леонарду Жардиме, первый гол забил… при Леонарду Жардиме. Португальского тренера уволили из-за затянувшейся черной полосы, его место занял Анри, на пару дней заставивший поверить, что человек без опыта сможет вытащить тонущий клуб только благодаря своей ауре. Романтика пропала быстро, а в январе происходящее в «Монако» уже напоминало фарс: Анри временно отстранили от управления командой, потом вовсе уволили, и наконец, руководство вернуло Жардима.

104 дня француз продержался на посту наставника «Монако», за это время команда сыграла 20 матчей и победила лишь четырежды. Хуже то, что за три месяца Анри успел рассориться чуть ли не со всеми футболистами, которых, видимо, за людей не считал. Источники сообщали, что Тьерри в общении с игроками не пытался хоть как-то проявить уважение, не слушал советов со стороны и упрямо гнул свою игровую линию, пока она не стала безобразно кривой. Во время одного из матчей «Монако» Анри, наблюдая за действиями кого-то из своих подопечных, ляпнул: «И этот человек стоит 10 миллионов евро?» Фразу услышали на скамейке запасных — и вряд ли она кого-то обрадовала.

Примерно такими были отношения между тренером и футболистами, что не могло не повлиять на результаты. И вина Анри в этом очевидна. Но француз, откровенно говоря, попал в команду, собранную на скорую руку, да еще и пострадавшую от обилия травм. Летом клуб покинули лидеры, которых боссы продали за большие деньги, на их место пришла очередная партия юнцов во главе с Головиным. Вначале из них не сумел вылепить ничего внятного Жардим, а потом — и Анри. Теперь у португальского специалиста будет второй шанс.

Саша же был игроком стартового состава — что при старом, что при новом тренере. Анри только пытался найти ему позицию на поле, да так сильно старался, что почему-то ставил Головина даже на место нападающего, — там россиянин не играл никогда. Выхлопа от этого было не очень много, и оттого казалось, что высокомерный француз вот-вот усадит Александра на скамейку, и никакой ценник ему уже не поможет. Такое случилось один раз — в недавней игре с «Дижоном», но позиций российского полузащитника это не пошатнуло.

Старики — в бой

Возможно, по-новому раскрыться Головину поможет приезд Сеска Фабрегаса. Полузащитник, способный руководить игрой команды в центре поля, развяжет руки Александру и позволит ему сосредоточиться на креативе в атаке. Тепло попрощавшийся с «Челси» испанец выбрал не самое очевидное место для продолжения карьеры, но его, видимо, звал Анри, с которым они вместе играли за лондонский «Арсенал». А теперь работать 31-летнему чемпиону мира придется с Жардимом.

Вообще же тактику «покупаем молодых дешево — продаем звезд дорого» пришлось на время отложить. В январе к берегам княжества прибило 36-летнего защитника Налдо, 30-летнего опорника Вильяма Ванкера , ходят разговоры о переезде в Монако 29-летнего Синдзи Кагавы, — все они в той или иной степени сбитые летчики, которым пока еще есть, что доказывать. В аренду у «Атлетико» был взят 23-летний вингер Желсон Мартинш.

Мертвому припарки? Может быть. Жардиму придется в середине провального сезона перепрограммировать команду на борьбу за выживание, каким-то образом включить в эту борьбу искушенных годами и трофеями футболистов и связать их с теми, кто в «Монако» был с самого начала. Если бы мы говорили об этих задачах, например, в июле, то все сложилось бы куда проще: у португальца была бы уйма времени. Решать же эти задачи зимой — значит выстраивать игровые и психологические связи уже во время матчей чемпионата, где каждая потеря очков приближает монегасков к вылету из элитного дивизиона.

Судьба «Монако» не просто незавидна, она крайне обидна. Самобытный клуб за пару лет из полуфинала Лиги чемпионов попал на дно французской Лиги 1 и рискует провалиться еще ниже. В XXI веке с монегасками такое уже случалось: в 2011 году команда оказалась в Лиге 2, после чего ее владельцем и стал Рыболовлев. За шесть лет его люди сделали «Монако» крайне успешным бизнес-проектом, рекордсменом по сумме, вырученной с продажи игроков.

Схема, заставившая весь мир в восхищенных тонах говорить о менеджменте «Монако», сыграла с клубом в обратную: распродав лидеров и сделав ставку на совсем уж юных игроков, монегаски вдруг столкнулись с проблемой — играть на высоком уровне оказалось банально некому. Молодежь, которой в принципе есть, куда прогрессировать, осталась без тренера Жардима, способного работать в такой обстановке, а вместо него руководство поставило Анри — по сути, такого же зеленого юнца, с точки зрения тренерского опыта. Ошибки стали системными, и все пошло по наклонной.

Еще полгода назад никто бы не стал задаваться вопросом: а подходит ли Головину «Монако»? Они подходили друг другу. Сейчас вопросы льются рекой. Подходит или не подходит? Уходить или остаться? А если оставаться, то зачем? В России не так часто появляются футболисты с такими данными, не загубит ли он свой талант, борясь за выживание во французской лиге?

Ну и главное, относящееся к «Монако» в принципе, — неужели для каждого взлета клубу из райского княжества нужно непременно проходить через чистилище?