Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов считает, что отборочный матч ЧЕ-2020 Россия — Бельгия должен пройти в Петербурге 

ТАСС + ещё 24 31 января 2019
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов хочет, чтобы домашний матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии прошел в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил ТАСС.
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы прошла 2 декабря в Дублине. Российские футболисты сыграют в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Домашний матч против команды Бельгии запланирован на 16 ноября.
"Попросил, чтобы матч отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии мы провели в Санкт-Петербурге. Этот матч должен соответствовать уровню и статусу. Также это хорошая возможность протестировать арену и учесть нюансы", — сказал Черчесов.
Тренер отметил, что на сегодняшний день в расширенном списке игроков сборной России 56 фамилий.
"И он будет расширяться, уменьшаться, это такой рабочий процесс — кто-то себя проявляет, кто-то нет. Самое главное — все кандидаты знают, что мы ответственно к этому подходим и ничего не упускаем, да можем заблуждаться, но, как говорится, никаких предпочтений у нас никогда нет", — сказал Черчесов журналистам.
Первый матч в отборочном турнире сборная России проведет против бельгийцев в гостях 21 марта. Чемпионат России по футболу возобновится в начале марта.
"Сегодня преждевременно о чем-то говорить, команды только вышли из отпуска, готовятся, игра у нас 21 марта. Информации будет достаточно, мы ее собираем, и буквально за неделю опять объявим состав, и мы надеемся, что все те, на кого мы рассчитываем, будут в строю, и тогда будет больше информации", — добавил Черчесов.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион "Санкт-Петербург" принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017. В конце 2018 года он получил название "Газпром-Арена".
ТАСС: последние новости
Турецкий "Истанбул" объявил о подписании контракта с футболистом сборной России Кудряшовым Футболист сборной ЮАР завершил карьеру в 19 лет из-за травм, полученных в ДТП СМИ: Футболист "Бока Хуниорс" Барриос может перейти в "Зенит"
Комментарии2
Футбол , Прочее , Станислав Черчесов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Лидер сборной РФ против Губерниева. Скандал всё-таки начался
Биатлон Статьи
Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение