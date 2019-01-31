Черчесов считает, что отборочный матч ЧЕ-2020 Россия — Бельгия должен пройти в Петербурге

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов хочет, чтобы домашний матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии прошел в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил ТАСС

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы прошла 2 декабря в Дублине. Российские футболисты сыграют в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Домашний матч против команды Бельгии запланирован на 16 ноября.

"Попросил, чтобы матч отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии мы провели в Санкт-Петербурге. Этот матч должен соответствовать уровню и статусу. Также это хорошая возможность протестировать арену и учесть нюансы", — сказал Черчесов.

Тренер отметил, что на сегодняшний день в расширенном списке игроков сборной России 56 фамилий.

"И он будет расширяться, уменьшаться, это такой рабочий процесс — кто-то себя проявляет, кто-то нет. Самое главное — все кандидаты знают, что мы ответственно к этому подходим и ничего не упускаем, да можем заблуждаться, но, как говорится, никаких предпочтений у нас никогда нет", — сказал Черчесов журналистам.

Первый матч в отборочном турнире сборная России проведет против бельгийцев в гостях 21 марта. Чемпионат России по футболу возобновится в начале марта.

"Сегодня преждевременно о чем-то говорить, команды только вышли из отпуска, готовятся, игра у нас 21 марта. Информации будет достаточно, мы ее собираем, и буквально за неделю опять объявим состав, и мы надеемся, что все те, на кого мы рассчитываем, будут в строю, и тогда будет больше информации", — добавил Черчесов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Стадион "Санкт-Петербург" принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017. В конце 2018 года он получил название "Газпром-Арена".