Кокорин вне игры: нападающий «Рубина» усилит «Зенит»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может стать игроком «Зенита» . По информации СМИ, в услугах 24-летнего иранца заинтересован тренерский штаб сине-бело-голубых, а трансфер оценивается в €12 млн «Газета.Ru» разобралась, может ли Азмун стать реальной заменой Александру Кокорину

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может перейти в «Зенит», сообщает «СЭ». Отмечается, что переход с большой долей вероятности сторонам удастся согласовать уже сегодня, 31 января. Это связано с тем, что срок дозаявки в Лигу Европы, где участвует «Зенит», истекает 1 февраля.

По данным издания, cумма трансфера игрока составит €12 млн До этого сообщалось, что в услугах иранского форварда заинтересованы «Байер», «Вулверхэмптон» и «Брюгге».

Азмун выступал на взрослом уровне только за «Ростов» и «Рубин». За казанский клуб футболист играл с 2012 по 2016 год, однако в 2015-м переехал в Ростов-на-Дону, где выступал за местную команду на правах аренды. В итоге в стане ростовчан иранец отыграл два с половиной сезона. В общей сложности он провел за «Ростов» в Российской Премьер-лиге (РПЛ) 63 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 25 результативных передач. В «Рубин» Азмун вернулся в 2017 году, где и играет до сих пор.

В текущем сезоне чемпионата России иранский нападающий забил за казанский клуб четыре мяча в 14 матчах.

Агент форварда «Рубина» Мехди Хагитали прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти «Зенит» до появления инсайда «СЭ» о возможном переходе игрока в петербургский клуб за €12 млн Накануне сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил за Азмуна только €10 млн Хагитали заявил, что ему ничего известно о предложении «Зенита» по футболисту. Однако представитель нападающего подчеркнул, что предложение по переходу его клиента могло быть действительно сделано. При этом агент подтвердил, что «Вулверхэмптон» хотел взять в аренду форварда «Рубина».

«Мне ничего не известно о предложении «Зенита» по Азмуну. Но это ваша страна, так что, возможно, новости там появляются быстрее. Я сейчас в Иране, Сердар тоже, но в России подобное предложение, возможно, и было сделано. Были переговоры с «Вулверхэмптоном» — англичане хотели арендовать Азмуна, «Рубин» был готов на это, но с правом последующего выкупа. И поначалу все шло хорошо, однако потом английская сторона прервала переговоры.

Сегодня у них закрытие трансферного окна и последний шанс на то, что сделка состоится. Так что в данный момент никакой конкретики. Возможно, какие-то запросы приходят в «Рубин», но я не веду никаких переговоров прямо сейчас», — рассказал Хагитали в интервью Sport24.

В любом случае дыма без огня не бывает, и, скорее всего, переговоры между «Рубином» и «Зенитом» по переходу Азмуна действительно ведутся.

А возможный трансфер Азмуна в петербургский клуб говорит о том, что в стане сине-бело-голубых уже не особо рассчитывают на форварда Александра Кокорина, который вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым с октября прошлого года находится под уголовным преследованием за два эпизода хулиганства и нанесения побоев в центре Москвы.

5 декабря стало известно, что им продлили арест до 8 февраля в СИЗО «Бутырка». Все предыдущие апелляции футболистов о смене меры пресечения были отклонены.

В частности, 18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда о продлении их ареста.

Вероятно, футболистам продлят арест еще на несколько месяцев, а это будет означать, что Кокорин с Мамаевым не появятся на поле в текущем сезоне. Кроме того, не будем забывать, что нападающий «Зенита» сейчас пытается восстановиться после травмы колена в следственном изоляторе и вряд ли сможет сразу приступить к полноценным тренировкам, если его внезапно освободят из-под стражи в ближайшее время.

А то, что переход Азмуна в «Зенит» снизит шансы Александра на продолжение карьеры в петербургском клубе, можно расценивать как факт. Нападающий калибра иранца может покупаться только под стартовый состав, особенно если речь идет действительно о его переходе за €12 млн Сомнительно, что даже в случае быстрого возвращения из СИЗО Кокорин согласится на роль запасного в свои 27 лет.

Себастьян Дриусси и Из форвардов в «Зените» сейчас в заявке клуба на сезон помимо Кокорина значатся Артем Дзюба Антон Заболотный . Последний пока готов играть роль запасного: он провел всего 11 матчей в чемпионате России текущего сезона, но результативными действиями так и не отметился. Но что касается Дриусси с Дзюбой, то они составляют основную ударную силу команды с берегов Невы в атаке, и, конечно, не будут готовы сидеть на скамейке запасных. Поэтому если Азмун все-таки перейдет в «Зенит», место в петербургской команде Кокорину не останется, особенно учитывая внешние обстоятельства с его арестом.

Но отметим, что из «Рубина» в «Зенит» неоднократно переходили футболисты. История этих трансферов знает как положительные, так и отрицательные примеры. Алехандро Домингес , перейдя в стан питерцев в 2007 году, помог им стать чемпионами впервые в российской истории. Александр Бухаров , воспитанник «Рубина», с треском провалился в «Зените» и после неудачного периода в петербургском клубе перешел в «Ростов» Бердыева, транзитом через который вернулся в родной казанский клуб. Соломон Рондон очень удачно перешел из «Рубина» в «Зенит» в 2014 году и за 26 матчей в составе петербургского клуба записал на свой счет 13 голов. После этого его продали в Английскую Премьер-лигу (АПЛ) в «Вест Бромович». Сейчас он выступает за «Ньюкасл Юнайтед».

Александр Рязанцев переходил в «Зенит» в статусе звезды в 2014 году, но за три сезона в петербургском клубе провел 38 матчей, в которых забил лишь один мяч. После этого его карьера резко пошла на спад, и сейчас он доигрывает в «Химках», которые выступают в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

А, между прочим, полузащитник в свое время забивал «Барселоне» в Лиге чемпионов.