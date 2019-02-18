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Зидан готов возглавить «Челси» на определенных условиях 

Газета.Ru + ещё 115 35 минут назад
Фото: epa
Французский специалист Зинедин Зидан готов возглавить лондонский "Челси", сообщает "Советский спорт".
По информации The Sun, Зидан будет тренировать "синих" при условии, что получит £200 млн на приобретение новичков. Также француз намерен оставить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара, о переходе в мадридский "Реал" которого до этого сообщалось.
Руководство "синих" заменит Зиданом утратившего доверие итальянца Маурицио Сарри.
Напомним, что Зидан не тренирует футболистов с лета 2018 года, когда он покинул "сливочных". С "королевских клубом" француз трижды за три года выиграл Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что французский нападающий "Челси" Оливье Жиру намерен продлить контракт с английской командой.
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Футбол , Зинедин Зидан , Эден Азар , Реал , Советский спорт
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