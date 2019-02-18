Зидан готов возглавить «Челси» на определенных условиях

По информации The Sun, Зидан будет тренировать "синих" при условии, что получит £200 млн на приобретение новичков. Также француз намерен оставить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара , о переходе в мадридский "Реал" которого до этого сообщалось.

Руководство "синих" заменит Зиданом утратившего доверие итальянца Маурицио Сарри.

Напомним, что Зидан не тренирует футболистов с лета 2018 года, когда он покинул "сливочных". С "королевских клубом" француз трижды за три года выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что французский нападающий "Челси" Оливье Жиру намерен продлить контракт с английской командой.