Как «Зенит» усилился к Лиге Европы в межсезонье

Самую впечатляющую трансферную кампанию нынешнего зимнего межсезонья в РПЛ провёл «Зенит». Конечно, болельщикам также запомнятся интересные приобретения «Спартака» , который в свою очередь раздавал игроков «Крыльям Советов» и «Ростову». Но именно петербуржцы тратились активнее других команд и получили самое солидное, как минимум на бумаге, усиление ко второй половине сезона. А начнётся она раньше, чем у других российских клубов — уже 12 февраля состоится матч 1/16 Лиги Европы с «Фенербахче».

Основную денежную массу «Зениту» принесла продажа Леандро Паредеса в ПСЖ за €47 млн Его уход можно оценивать двояко. Уже не раз отмечалось, что если петербуржцы выгодно отдавали своего игрока, то на его позиции тут же возникали проблемы. Так было в случае с Халком, Акселем Витселем и Эсекьелем Гараем. Паредес был отличным исполнителем стандартов и распасовщиком, способным начинать атаку одной передачей со своей половины поля.

При этом аргентинец часто заслуживал критику за то, что мало уделял время обороне, при том что Сергей Семак видел в нём в первую очередь опорника. В связке с Кристианом Нобоа Паредес ещё не вызывал вопросов, но довольно рано эквадорец получил тяжёлую травму. Аргентинцу пришлось то в одиночку, то с кем-то ещё проявлять свои оборонительные качества, и они оказались не на должном уровне. Болельщики могли даже обвинять его в лени из-за нежелания бороться за ускользающий за спину мяч.

На место Паредеса в последние дни перед закрытием трансферного окна пришёл колумбиец Вильмар Барриос, игравший в «Бока Хуниорс». Впрочем, 24-летнего опорника нельзя назвать точной копией обживающегося в Париже аргентинца. Формально они делят на поле одну позицию, но при этом Барриос делает акцент именно на обороне. Его сильной стороной является срывы чужих атак, причём он одинаково хорош и в перехватах, и в отборе. Колумбиец не стесняется фолить и в этом плане напоминает Понтуса Вернблума, ставшего в некотором роде легендой ЦСКА.

Но по матчам в чемпионате Аргентины можно заметить, что у Барриоса есть и один существенный минус. По сравнению с Паредесом, атакующими действиями он не блещет. Колумбиец только разрушает игру соперника, но не дополняет наступление своей команды. Два латиноамериканца хорошо бы могли смотреться в связке, но её не будет. Так что Барриосу придётся искать нового напарника в «Зените», который будет за него играть с мячом. Возможно, что их будет сразу два — в «Бока Хуниорс» колумбиец раскрывался при игре по схеме 4-3-3. Нехватки созидательных фланговых полузащитников в «Зените» нет, так что Барриосу придётся только точно отдавать им пас после очередной сорванной атаки противника.

Украинский футболист даже может считаться неплохим исполнителем стандартов — опыт подачи с угловых и штрафных у него имеется, что является довольно нетипичным для центрального защитника. В Ракицком также подкупает возраст. Ему ещё нет 30 лет, а даже рубеж не является критическим для центрального защитника.

Сергей Семак приобрёл в оборону своеобразного джокера, который в критический момент может спутать карты сопернику. Не факт, что Ракицкий будет получать 100-процентное время на поле — для этого ему хорошо бы иметь двух напарников в центре обороны, что для «Зенита» является довольно нетипичной расстановкой. Но тем и интереснее будет наблюдать, как украинский футболист будет приживаться в РПЛ.

Бонус!🎁 pic.twitter.com/rS6ynFI0K2— «Рубин» Казань (@fcrk) 1 февраля 2019 г. Ещё один сенсационный трансфер «Зенита» произошёл в первый день февраля. У клуба давно налажены связи с «Рубином», и в этот раз из Казани в Санкт-Петербург прибыл Сердар Азмун. Иранского нападающего не нужно долго представлять — он хорошо известен российским болельщикам по работе в команде Курбана Бердыева , где ему всегда отводилась роль главного бомбардира.

24-летний форвард в этом сезоне вполне с ней справлялся. В РПЛ он забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи — по системе «гол + пас» Азмун делит пятое место с новым одноклубником Александром Ерохиным Сергеем Ткачёвым из «Арсенала». За время зимнего перерыва форма иранца точно не ухудшилась. Он принимал участие в Кубке Азии и забил четыре мяча, поделив второе место в списке бомбардиров.

Антон Заболотный и В трансфере Азмуна настораживает только один момент — теперь он не будет считаться первым номером в команде, к чему он уже давно привык в «Рубине», «Ростове» и сборной. Конкуренция за место в составе будет огромной — Артём Дзюба Себастьян Дриусси ведь никуда не уехали. Лимит на легионеров тоже никто не отменял, и он тоже будет серьёзно влиять на игровое время Азмуна. Поэтому оценивать перспективы нового нападающего «Зенита» пока сложно. Он может как расцвести в новой команде, если будет обладать абсолютным тренерским доверием, так и зачахнуть и быстро вернуться в Казань, как это уже сделал Дмитрий Полоз . «Зенит» совершил недешевую покупку — порядке €15 млн — и теперь должен правильно ей распорядиться.

Отдельно стоит упомянуть ещё одного футболиста, который мог бы повлиять на игру «Зенита» во второй половине сезона. У нападающего Александра Кокорина 8 февраля истекает срок ареста, однако за два дня до этого Тверской суд Москвы рассмотрит очередное ходатайство следствия, которое хочет продлить срок ареста футболиста ещё на два месяца.

Говорить о том, что Кокорин всерьёз усилит игру «Зенита» в ближайшее время, вряд ли стоит. Его потенциальное возвращение в команду скорее может поднять настроение его партнёрам, которые уже заждались своего одноклубника. Символический характер носит и включение форварда в заявку «Зенита» на Лигу Европы.

Тем временем в «Зенит» вернулся Эмилиано Ригони. Последние полгода он провёл в итальянской «Атланте», но не преуспел в Серии А и вернулся в Россию раньше положенного срока. Перспективы аргентинца в Санкт-Петербурге вновь будут туманными, как и летом — тогда Сергей Семак не знал, куда пристроить купленного при Роберто Манчини футболиста, и сейчас прямо заявил, что не находит для него роли. Возможно, в другом российском клубе Ригони стал бы звездой и был бы востребован при условии полной самоотдачи. Но для «Зенита» его возвращение пока не значит ровным счётом ничего.

Подводя итог активностям петербуржцев на трансферном рынке, можно утверждать, что сложа руки они не сидели — вместо одного проблемного игрока «Зенит» приобрёл трёх весьма перспективных футболистов с ярко выраженными сильными сторонами. Общими усилиями они могут изменить рисунок игры «Зенита», который завершал осеннюю часть сезона довольно посредственно, словно находясь в тупике. Но всё-таки у клуба с берегов Невы остаётся лидерство в турнирной таблице РПЛ и шанс продвинуться вперёд по сетке Лиги Европы. Под эти цели новые игроки и были куплены.