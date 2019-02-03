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«Реал» нацелился на Неймара 

Lenta.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: AP
Мадридский «Реал» намерен приобрести бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает Goal.com.
По информации издания, руководство сливочных планирует предложить парижанам обмен. «Королевский клуб» готов отдать за Неймара французского форварда Карима Бензема и 120 миллионов евро.
Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес давно хотел заполучить Неймара. Функционер надеется, что хорошая форма Бензема в последних матчах за мадридцев поможет ему совершить сделку.
Впервые об интересе «Реала» к Неймару стало известно летом 2018 года. После продажи Криштиану Роналду в «Ювентус» боссы сливочных искали ему замену, и первым в шорт-листе потенциальных кандидатов значился бразильский форвард ПСЖ. Трансфер не состоялся, но с тех пор бразилец не раз выражал недовольство своим положением.
В нынешнем сезоне французского чемпионата Неймар принял участие в 13 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал 7 передач. Портал transfermarkt.com оценивает бразильца в 180 миллионов евро.
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Комментарии
Футбол , В мире , Европа , Криштиану Роналду , Карим Бензема , Реал
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