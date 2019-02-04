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«Насильник и гей»: что говорят о Роналду 

Газета.Ru + ещё 5 4 февраля 2019
Фото: Газета.Ru
Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду исполнилось 34 года. За прошедшую половину сезона звездный португалец успел громко заявить о себе на полях Италии. «Газета.Ru» рассказывает, как Роналду стал главным героем Серии А, несмотря на возраст, кардинальные перемены в жизни и периодически звучащие обвинения в изнасиловании и нетрадиционной ориентации.

«Вызовы — часть моей жизни»

На сегодняшний момент кто бы что ни говорил, но Роналду остается ключевой фигурой всего футбольного мира — как в социальных сетях, так и за их пределами. Популярность — второе имя Криштиану. Количество подписчиков звездного португальца в инстаграме взлетело свыше 153 млн, а в твиттере — до 75 млн В чем же причина такой сумасшедшей популярности?
Все дело в трансфере, который моментально стал ключевым событием всего 2018 года. Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» за €112 млн В своей карьере он выиграл практически все главные футбольные трофеи и поставил многочисленные рекорды в футболке «Реала»: пять раз поднимал над своей головой кубок Лиги чемпионов, пять раз получал «Золотой мяч», стал лучшим бомбардиром «королевского клуба» за всю его историю, забив 404 мяча во всех турнирах, и доказал, что в Испании он был одним из лучших нападающих. Правда, Флорентино Перес начал об этом забывать.
Теперь победы и триумфы с «Реалом» — уже пройденный этап. Португалец не побоялся поставить перед собой новую планку. Другая страна, другая лига, другой футбол — его это не испугало, а только придало новой мотивации.
У Роналду началась вторая молодость, настоящая перезагрузка его карьеры. Именитому португальцу потребовалось всего три матча, чтобы адаптироваться в незнакомом ему чемпионате, и мячи начали оказываться в сетках ворот новых соперников один за другим. На сегодняшний момент Криштиану наколотил уже 17 голов в 22 матчах, что является абсолютным рекордом среди новичков «Юве», и пока занимает уверенное первое место в списке бомбардиров Серии А.
Трофеи тоже не заставили себя долго ждать. В Суперкубке Италии против «Милана» португалец забил победный и единственный мяч, который помог заполучить ему первый трофей на итальянской земле. И это только в первый сезон.
Криштиану Роналду не перестает удивлять всех любителей футбола. Иметь потрясающую для такого возраста физическую форму, постоянно совершенствовать свою технику и ставить перед собой новые авантюрные вызовы — это тот игрок, в котором нуждался итальянский чемпионат.
Сам по себе переход такого именитого футболиста уже уникален — как для «Ювентуса», так и для всей Италии. Игра, за которую ценят португальца и его популярность помогли выйти Серии А на новый уровень, сделав ее более востребованной во всем мире.
По информации Sky, лига получит около €250 млн, если основные футбольные вещатели все-таки оформят платные подписки.
При этом увеличится рост коммерческих доходов самого чемпионата, а командам-аутсайдерам, таким, как«Кьево» и «Удинезе», удастся повысить цены на билеты, когда они будут принимать у себя дома туринцев, ведь мало кто сможет отказать себе в удовольствии посмотреть на Роналду.
Для «Ювентуса» громкий переход тоже означал немало привилегий. Что говорить, если уже в первый день интернет-магазин черно-белых продал футболок с седьмым номером на €54 млн, а это, на секунду, половина стоимости всего трансфера. Помимо увеличения подписчиков в социальных сетях, самым важным для «Юве» является то, что Роналду возвращает туринцам былую силу и веру в свои возможности. В 2015 году, когда команду покинул Андреа Пирло, Карлос Тевес, Артуро Видаль, а в 2016 году молодые, харизматичные Поль Погба и Симоне Падоин, все забыли о глобальных целях и о том, что Скудетто — это не единственная цель «Ювентуса».
Амбиции сошли на нет. Теперь португалец должен изменить ход истории и выиграть для себя и своей новой команды очередной кубок Лиги чемпионов.
Уважение, статус международного победителя и по-настоящему сильной духом команды к туринцам возвращается с каждым днем. И Роналду является основной причиной этого. Теперь как-то язык не поворачивается называть «Ювентус» «старой синьорой», ведь так же, как и Роналду, их старят только даты рождения.
Переход Криштиану является началом нового большого пути изменений самого игрока и старейшего клуба.

Обновление себя

Сегодня под седьмым номером в «Ювентусе» играет совсем другой футболист, нежели был ранее в «Реале».
Все дело в игре, которую кардинально поменял звездный игрок. Точнее, ему пришлось на это пойти. В противном случае он бы сидел на скамейке запасных.
Марио Манджукич свое первое место в линии атаки никому за четыре года не проигрывал и уж точно не собирается это делать. Поэтому Криштиану пришлось серьезно потесниться. Массимилиано Аллегри переместил португальца на левый фланг. Основной функцией Роналду стало развитие атак и их максимальное обострение. В какой-то степени он играет роль диспетчера, который периодически снабжает партнеров голевыми передачами с фланга.
Конечно, видеть Роналду не центральным форвардом приходилось до этого очень редко. В том же «Реале» даже вопросов никаких не возникало по поводу этой позиции. Только в отсутствии самой звезды там происходили определенные изменения. Может, новая роль Криштиану некоторое время была для него чужой и непонятной. Но сильный футболист будет полезен на футбольном поле на любой позиции, думал главный тренер «Юве» — и не прогадал.
Роналду сразу же начал давать первые результаты. И речь идет не о голах, а о командных действиях — на счету Криштиану семь голевых передач. Это средний показатель среди главных ассистентов Серии А.
Хорошим примером того, как португалец изменился и теперь работает на благо всей команды, может стать матч восьмого тура итальянского первенства, когда «Ювентус» на своем поле принимал «Наполи» (3:1).
Криштиану отдал потрясающий пас на Манджукича, после чего без проблем пробил головой по воротам. В футболке «Реала» Роналду бы сам сместился в центр и пробил воротам, не обращая внимания на одноклубников. Но в том-то и дело, что это другой «CR7», совсем другой. Практически такой же эпизод случился и с третьим забитым мячом. Роналду не стал бить по воротам головой, хотя ситуация и пас располагали к этому как нельзя лучше, а прыжку португальца можно только позавидовать. Вместо этого он отдал пас на Бонуччи и помог своей команде окончательно добить соперника.
Средний показатель точности передач португальца составляет 85,6% — один из самых высоких в Серии А и больше, чем у аргентинца в этом сезоне (82,4%). Разница незначительна, но она есть.
При этом в любой момент Роналду может вернуться в штрафную и напомнить о своем могучем ударе с обеих ног. Вообще у Роналду отличный средний показатель ударов — 6,4 за один матч. Это больше, чем у того же Манджукича, который находится на острие атаки.

Игрок, не артист

Постоянные падения, споры с судьями — такое поведение португальца в Ла Лиге ни у кого не вызывало удивления. Каков теперь «итальянский» Роналду?
Да, изменить свою игру и перестроить свое мышление кажется невыполнимой задачей. Но Криштиану сумел изменит себя полностью. Теперь Роналду занят только игрой.
Думать о том, как лучше всего упасть, чтобы на тебя обратили внимание судьи, перестало иметь какой-то смысл. Моменты у «Ювентуса» создаются и без помощи различных уловок, ведь игроки сконцентрированы на игре футбольной, а не актерской.
Португалец стал мудрее. Он научился себя сдерживать.

После «Ювентуса» на покой

По словам агента Криштиану Жорже Мендеша, португалец завершит футбольную карьеру в «Ювентусе» и больше не будет искать нового места. Но что же будет потом, где окажется великий Роналду?
«Я хочу снимать фильмы. У меня есть отели, тренажерные залы, линия одежды. Я вижу себя бизнесменом. Прямо сейчас я сфокусирован на игре. Но также я понимаю, что рано или поздно мне придется уйти.
Моя жизнь после футбола будет прекрасной. Я уверен. И я не имею в виду только деньги, я говорю о том, что буду получать удовольствие от всего, что делаю», — сказал Роналду в интервью бывшему нападающему сборной Италии и легенде «Юве» Алессандро Дель Пьеро.
Представить Криштиану режиссером или сценаристом сегодня довольно сложно. А вот актером — куда легче. Достаточно вспомнить его многочисленные съемки в самых разных рекламах. Может, через некоторое время его картины с участием опытного актера Зинедина Зидана в главной роли будут завоевывать награды на кинофестивалях, и португалец начнет свой новый путь, только уже к другим вершинам.
А может, любители футбола увидят Криштиану в стильном пиджаке и в белой рубашке с галстуком, стоящим на тренерской бровке.
Станет ли он новым Фернанду Сантушем или даже Жозе Моуринью и с какого топ-клуба начнется тренерское шествие Роналду, покажет время.

Единственная тень

Пожалуй, развитие карьеры Роналду в Италии омрачают только периодические слухи о том, что он якобы изнасиловал американку Кэтрин Майоргу в 2009 году. Женщина утверждает, что футболист заплатил ей $375 тысяч за молчание. Сам португалец уверяет, что отношения начались по взаимному согласию, однако расследование еще продолжается.
Более того, в разбирательство вмешалась бывшая девушка игрока Жасмин Леннард. Модель встречалась с Роналду более десяти лет назад, однако уже тогда, по ее словам, он имел специфические наклонности, которые она объясняет психологическими проблемами.
«После долгих раздумий я решила обратиться к Кэтрин Майорге и ее адвокатам, чтобы предложить свою помощь в деле с обвинением Роналду в изнасиловании. У меня есть информация, которая, полагаю, поможет делу. Роналду полагает, что ему все сойдет с рук. Не в этот раз. У меня были с ним отношения.
Мы общались довольно регулярно, и у меня сохранились сообщения и записи, которые могут помочь в деле Кэтрин. Они покажут настоящее лицо и характер Криштиану», — подчеркнула модель.
Любопытно, что ранее португальца подозревали в нетрадиционной ориентации.
В частности, СМИ сообщали о слишком близких отношениях футболиста с марокканским кикбоксером Бадром Хари.
«Роналду берет лайнер три или четыре раза в неделю, чтобы увидеть своего друга в Марокко», — писала британская газета Daily Mail.
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Футбол , Статьи , Зинедин Зидан , Марио Манджукич , Артуро Видаль , Алессандро дель Пьеро , Андреа Пирло , Поль Погба , Криштиану Роналду , Реал , Газета.Ru
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