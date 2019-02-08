Мама Криштиану Роналду борется за жизнь после диагностики рака

У 64-летней мамы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру диагностировали рак молочной железы, сообщает Mirror.

Накануне поездки в Италию на 35-летие Криштиану, Долореш призналась в новых проблемах со здоровьем.

В интервью одного из португальских телеканалов она сказала:

«Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь».

Она не сообщила подробностей о том, когда была проведена операция, но добавила: «Никто не знает о ней».

В 2007 году мама Роналду уже побеждала рак молочной железы. Тогда была удалена опухоль из правой груди. Позже она прошла успешный курс лучевой терапии.