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Мама Криштиану Роналду борется за жизнь после диагностики рака 

SPORT24.ru + ещё 45 4 часа назад
У 64-летней мамы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру диагностировали рак молочной железы, сообщает Mirror.
Накануне поездки в Италию на 35-летие Криштиану, Долореш призналась в новых проблемах со здоровьем.
В интервью одного из португальских телеканалов она сказала:
«Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь».
Она не сообщила подробностей о том, когда была проведена операция, но добавила: «Никто не знает о ней».
В 2007 году мама Роналду уже побеждала рак молочной железы. Тогда была удалена опухоль из правой груди. Позже она прошла успешный курс лучевой терапии.
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