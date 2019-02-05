Вас бы вывезти в Лиссабон, да чтобы вы подскользнулись на местном песчанном пляже, а все местные бы тыкали в вас пальцем и такие — "Ууууу, лох. Вся жизнь в одном моменте. Лол"— #ВГИК (@vgikofficial) 4 февраля 2019 г.