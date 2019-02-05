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«Вся жизнь — хоккей, а ты в ней Моуринью» — лучше мемы после фееричного падения в Балашихе 

ТК «Звезда» + ещё 97 45 минут назад
Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью приехал в Россию и поскользнулся на символическом вбрасывании на хоккейном матче в Балашихе.
Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью поскользнулся на красной ковровой дорожке в подмосковной Балашихе во время символического вбрасывания на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и СКА.
Как пишет Tjournal, поездка в Подмосковье была для португальца частью контракта, подписанного с каналом Russia Today, по условиям которого тренировавший «Манчестер Юнайтед» Моуринью должен иногда приезжать в Россию.
Футбольный тренер согласился поучаствовать в символическом вбрасывании после того, как «Авангард» пригласил Моуринью. В итоге казус на льду подтвердил работавшему с «Челси», «Порту», «Интером», «Реал Мадридом» тренеру прозвище «Особенный». В соцсетях падение Жозе Моуринью уже стало мемом.
Кроме того, жители Балашихи стали рассказывать, что в городе специально для звезды из Португалии расчистили дороги.
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Футбол , Видео , Хоккей , Реал , Манчестер Юнайтед , Russia Today
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