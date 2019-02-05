Вас бы вывезти в Лиссабон, да чтобы вы подскользнулись на местном песчанном пляже, а все местные бы тыкали в вас пальцем и такие — "Ууууу, лох. Вся жизнь в одном моменте. Лол"— #ВГИК (@vgikofficial) 4 февраля 2019 г.
сегодня жозе моуринью максимально наглядно продемонстрировал, что в те края лучше не соваться. — solo way (@olegsolovievv) 4 февраля 2019 г.
Все потеряло смысл
Бьюсь головой об лед
Сегодня Моуринью
На матче упадет— Надя сказала, что я старый (@ya_ne_dima) 4 февраля 2019 г.
По сообщениям новостных агентств, Этери Тутберидзе сделала запрос на трансфер Жозе Моуринью в свою команду— #ВГИК (@vgikofficial) 4 февраля 2019 г.
Пришел, увидел и упал: Балашиха произвела на Жозе Моуринью сногсшибательное впечатление pic.twitter.com/rtZ8Jg25RQ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 февраля 2019 г.
Можно вечно смотреть на 3 вещи:
1. Как горит огонь
2. Как течёт вода
3. Как падает Моуринью— Мне улыбался Жиру (@Maxi_Sar) 4 февраля 2019 г.