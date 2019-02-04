«Зениту» нужен ещё один футболист. Без него команде будет сложно

Не все задачи по усилению выполнены. Речь, кстати, не об Акунье.

Трансферная кампания «Зенита» не только выглядит мощно по именам и оперируемым суммам, но и наконец-то действительно напоминает последовательное устранение имеющихся недостатков в составе.

Команде был нужен центральный защитник выше классом, чем Мевля, обладающий первым пасом и рабочей левой ногой, — приобретён украинец Ракицкий. Он призван улучшить выход в атаку и помочь пережить отъезд Паредеса, который прежде вёл почти все конструктивные действия из глубины.

Азмун взят, во-первых, как альтернатива или подмена Дзюбе, ведь силы Артёма не безграничны, в этом мы могли убедиться ещё поздней осенью. Хотя и в паре два нападающих также запросто сыграют и дополнят друг друга. Иранец улучшит действия команды при быстрых атаках и забросах из глубины, поскольку он один из сильнейших во всём чемпионате по взлому пространства. Также Азмун, отлично вылетающий на опережение и обладающий первым касанием, повысит пробивную мощь при фланговых подачах и прострелах. Третий трансфер «Зенита» — самый понятный. На этих словах хочется плавно перейти к поставленной в заголовке проблеме и вспомнить разговор с одним очень известным и влиятельным футбольным функционером, разбирающимся во всех тонкостях рынка и комплектации. Диалог состоялся ещё осенью 2017-го, когда «Зенит» при Константине Сарсании и Роберто Манчини только-только завершил впечатляющую трансферную кампанию, прошедшую под знаком наплыва дорогостоящих аргентинцев и игроков из «Ростова». «Все восхищаются покупками и ставят наивысшие оценки, — говорил собеседник (нужно заметить, что команда Манчини тогда уверенно шла на первом месте). — Но, на мой взгляд, при всех качественных приобретениях в проделанной работе есть два если не критических, то потенциально препятствующих развитию команды момента. Первый: кто будет отбирать? Нет ни одного сильного опорника-разрушителя. Второй: не куплен игрок, умеющий обыгрывать один в один, делающий разницу и решающий судьбу эпизодов. Паредес на эту роль не подходит, Дриусси и Ригони — тоже».

Время показало, что суждения абсолютно верны. При большом количестве центральных полузащитников в «Зените» так и не нашлось сильного разрушителя (Краневиттер — не справился), это ослабило опорную зону и не позволило сбалансировать команду. И вот наконец приобретён Барриос — игрок с высочайшим средним количеством отборов и перехватов, то есть уникальными для команды качествами. И это очень важный трансфер.

Но что тогда со вторым вопросом? Получила ли свежую кровь линия нападения, которую так сильно критиковали по осени? Точно ли трансфер Азмуна, очень специфического и зависимого футболиста, всю жизнь играющего в контратакующей модели, — решение всех проблем? Даже если сделать справедливое примечание о том, что атаки не бывает без полузащиты и обороны, где в «Зените» футболисты-лидеры, умеющие таскать мяч, обыгрывать, брать на себя смелость, отдавать острые передачи, бить со средних дистанций? В команде множество высококлассных подыгрывающих «работяг» — Кузяев, Маркизио, Мак, Ригони, Дриусси, Ерохин. Но человек, делающий разницу, здесь лишь один — Дзюба. Да и того в силу амплуа легче отрезать от мяча.

Тогда как в «Спартаке» даже после отъезда Промеса есть сильный плеймейкер Ханни и эффективно разбирающийся в эпизодах Луис Адриано

В «Локомотиве» есть братья Миранчуки, также никуда пока не уехал Фернандеш, да и Крыховяк — очень разносторонний полузащитник. В ЦСКА — Влашич и Ахметов в центре поля и Мариу Фернандес справа. Даже в «Краснодаре», который благодаря сбитости коллективного футбола не так сильно зависит от отдельных персоналий, есть классные созидатели Классон и Перейра. В «Зените» же по-прежнему нет никого. И даже качество дальнего удара после отъезда Паредеса может пострадать. Хотя, казалось бы, начинающему тренеру Семаку, который сам себя сегодня вряд ли назовёт сильным постановщиком командной игры, так называемые специальные и особенные футболисты, умеющие решать эпизоды вне тактических рамок, нужны сильнее, чем кому-либо. Поэтому есть предчувствие, что «Зенит» трансферную кампанию ещё не закончил.