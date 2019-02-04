«Указание руководства»: почему не выпускают Кокорина и Мамаева

Защита находящихся в СИЗО футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева продолжает ознакомление с материалами уголовного дела. Адвокаты настаивают, что следствие, которое планирует оставить игроков в «Бутырке» еще как минимум на два месяца, действует незаконно в отношении их клиентов.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с октября прошлого года находятся под арестом в СИЗО. С каждым днем пребывание игроков в «Бутырке» становится все тягостнее: форвард петербургского клуба начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, а защита футболистов утверждает, что следствие делает все для продления ареста футболистам.

«Рассмотрение материалом уголовного дела началось еще в пятницу. Мы дали подписку о неразглашении материалов дела, так что подробности я вам дать не могу. Пока ознакомились только с одним томом из шестнадцати», — начал адвокат Кокорина Андрей Ромашов.

По его словам, материалы дела противоречат действующему законодательству. К тому же, как подчеркнул представитель игрока, адвокатам по-прежнему не удается получить доступ к ходатайству следствия о продлении ареста футболиста.

«В деле нет ни одного документа, составленного без нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства. По нашим представлениям о современном праве — расследование проводилось незаконно», — сказал юрист.

«Вот следователи вышли с ходатайством о продлении ареста. Не знаю, насколько там у них фантазии хватило. Сейчас у нас адвокат находится в суде, ему не выдают материал, поскольку он был зарегистрирован сегодня, но определенному судье его еще не поручили. А в суде сейчас идет совещание — у них по понедельникам планерка что ли, я не знаю… И как только судье определенному распишут, все станет ясно», — подчеркнул Ромашов.

Действующий срок ареста футболистов истекает 8 февраля.

Следствие планирует оставить Кокорина и Мамаева в следственном изоляторе еще как минимум на два месяца — до 8 апреля.

По мнению адвоката экс-нападающего сборной России, следователи выполняют «указание руководства», потакая незаконному прецеденту с продлением ареста.

«Обычно таким образом дела расследуются, когда следователи не хотят поддерживать незаконное, по их мнению, указание руководства. Они относятся, мягко выражаясь, спустя рукава к расследованию. Это обычная версия событий такого рода. Я не склонен обвинять следователей в безграмотности, просто вот так делают, когда понимают, что незаконно держат людей под стражей», — отметил адвокат в интервью «СЭ».

Напомним, что Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Им инкриминируют нанесение побоев и хулиганство. По этим статьям им грозит до двух лет лишения свободы. В «Бутырке» также находятся и двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасовицкий и младший брат нападающего «Зенита» Кирилл Кокорин

«Всем понятно, что удар там потерпевшим был, и не один. Все это понятно, но участь обвиняемых усугублена до такой степени, что их удерживают под стражей. Вот это незаконно! Применена дополнительная статья по хулиганству, и только это позволяет содержать всех четверых под стражей. Все понимают, что это незаконно», — заверил Ромашов.

Особенно тяжко заключение дается Александру Кокорину. Нападающий «Зенита» на протяжении всего прошлого сезона восстанавливался после тяжелой травмы — разрыва крестообразных связок. Сейчас футболисту нужен курс физиотерапии и специальная программа физических нагрузок, чего в СИЗО ему предоставить не могут.

Адвокат Кокорина считают, что из его подзащитного делают инвалида.

«Относится ко всему этому крайне отрицательно. У него должен быть процесс реабилитации. А сейчас наступает регресс, колено уже начинает побаливать. Получается, что возвращается все к исходному состоянию. Как он еще может относиться к тому, что его делают инвалидом за то, что он причинил легкий вред здоровью», — заявил Ромашов.

Александр Головин, Федор Смолов. Ходом расследования дела возмущены не только адвокаты Кокорина и Мамаева, но и многие футболисты. В сети в поддержку игроков запустили хэштеги «свободу Кокориным и Мамаеву» и «Саша, мы с тобой». В знак несогласия с нахождением игроков в СИЗО высказались и ведущие футболисты сборной России — Артем Дзюба

Рассмотрение ходатайства о продлении ареста игрокам состоится 6 февраля в Тверском районном суде города Москвы. Начало заседание запланировано на 12:00 по московскому времени. В том случае, если позиция следствия будет одобрена, то братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий пробудут в «Бутырке» еще как минимум два месяца. Если же ходатайство не будет удовлетворено, то фигуранты дела выйдут на свободу 8 февраля.