Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-футболист «Зенита» Паредес рассказал о свей адаптации в ПСЖ 

RT на русском + ещё 33 16 часов назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес рассказал, о том, как проходит его адаптация во французском футбольном клубе ПСЖ.
«Несколько дней я был без игровой практики, но сегодня вечером чувствовал себя хорошо на поле. Прошло много времени с тех пор, как я оказался в ПСЖ. Одноклубники помогают мне интегрироваться в новую команду», — приводит слова игрока пресс-служба коллектива из Парижа.
Он также высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед».
«Нас ждёт очень важная игра. Мы сделаем всё, чтобы подготовиться к ней наилучшим образом», — сказал Паредес.
Паредес перешёл в ПСЖ из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
Ранее Паредес выступил в поддержку Александра Кокорина.
RT на русском: последние новости
В Англии арестовали двух футбольных фанатов за неэтичные жесты в отношении Салы Российский посол рассказал о не вернувшихся домой после ЧМ-2018 аргентинцах Головин получил травму в матче Лиги 1 «Монпелье» — «Монако»
Футбол , Леандро Паредес , Александр Кокорин , Зенит , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Конфликт со стрельбой на матче по хоккею попал на видео
Хоккей
Лукашенко не смог снести национального «позора»
Биатлон Статьи
Появилось видео конфликта со стрельбой на хоккейном матче
Хоккей
Убийство хоккейного болельщика попало на видео
Хоккей Криминал
Беда «Вашингтона»: «пантеры» загрызли Овечкина и Кузнецова
Хоккей Статьи
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Медведева угрожает Туктамышевой
Фигурное катание
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение