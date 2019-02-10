Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес рассказал, о том, как проходит его адаптация во французском футбольном клубе ПСЖ.
«Несколько дней я был без игровой практики, но сегодня вечером чувствовал себя хорошо на поле. Прошло много времени с тех пор, как я оказался в ПСЖ. Одноклубники помогают мне интегрироваться в новую команду», — приводит слова игрока пресс-служба коллектива из Парижа.
Он также высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед».
«Нас ждёт очень важная игра. Мы сделаем всё, чтобы подготовиться к ней наилучшим образом», — сказал Паредес.
Паредес перешёл в ПСЖ из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
Ранее Паредес выступил в поддержку Александра Кокорина.