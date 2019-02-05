«Пусть на воле искупят вину добрыми делами»: что в российском футболе говорят о деле Кокорина и Мамаева

Громкое дело Александра Кокорина и Павла Мамаева активно обсуждает вся страна. С октября футболисты находятся в СИЗО правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств избиения водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Ранее футболистам, а также Кириллу Кокорину и их другу Александру Протасовицкому продлили срок ареста до 8 февраля 2019 года.

В среду, 6 февраля, в Тверском районном суде Москвы вновь будет рассматриваться вопрос о содержании всех четверых под стражей.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов не сомневается, что подозреваемых оставят в СИЗО. По его словам, это может быть связано с желанием не приговаривать фигурантов дела к реальному сроку.

А сторонники Кокорина тем временем начали сбор подписей в поддержку Александра и его брата. В «Зените» тоже поддержали Александра, неожиданно включив его в заявку на матчи Лиги Европы.

В преддверии нового заседания суда по делу RT пообщался с известными в российском футболе людьми, чтобы узнать, какое наказание они считают справедливым для Кокорина и Мамаева.

«Их следовало заключить под домашний арест»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, который много лет руководил отечественным футболом, считает, что удерживать футболистов под стражей несправедливо, поскольку они не представляют угрозы обществу, на чём изначально настаивало следствие.

«Они не могли никуда убежать, поскольку сдали паспорта. А уж уехать за границу они тем более не имели возможности, потому что их все знают как облупленных. На мой взгляд, Александра с Павлом изначально следовало либо заключить под домашний арест, либо отпустить под подписку о невыезде. В таком случае эти люди никак не могли надавить на свидетелей или куда-то сбежать», — заявил функционер.

При этом Колосков не согласился с тем, что Кокорин с Мамаевым стали жертвами «публичной порки» и общественного осуждения.

«Прошли те времена, когда людей могли наказывать демонстративно. Значит, в деле присутствуют дополнительные обстоятельства, о которых мы просто не знаем», — добавил почётный президент РФС.

«Они никого не обокрали и не убили»

В свою очередь, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин также вступился за футболистов и отметил, что удерживать их в СИЗО излишне сурово.

«У них за спиной не было никакого криминала. Их сложно назвать рецидивистами. Думаю, в СИЗО они сто раз подумали о своём поведении. На мой взгляд, суд уже давно мог ограничиться условным сроком и позволить Кокорину с Мамаевым вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей. Пусть на воле искупят свою вину добрыми делами», — заявил Булыкин.

По словам эксперта, в России рассматриваются куда более «резонансные и дикие» дела, по итогам которых люди несут достаточно мягкие наказания.

«Не пытаюсь оправдать Кокорина с Мамаевым, но, считаю, достаточно будет приговорить их к условному сроку, учитывая, что они никого не обокрали, не убили и не оставили потерпевших инвалидами», — добавил Булыкин.

При этом бывший нападающий сборной России выразил уверенность, что четырёхмесячный простой не станет для футболистов серьёзной проблемой и они быстро смогут набрать оптимальные кондиции, «если не заработают дополнительные проблемы со здоровьем».

«Их пора простить»

В поддержку Кокорина с Мамаевым высказался также экс-вице-президент «Ростова» и бывший технический директор «Спартака» Александр Шикунов.

«Мне просто по-футбольному обидно, что Александр с Павлом настолько долго находятся в СИЗО. Происходило ведь много куда более неприятных историй, но они не вызывали такого резонанса в обществе. Хочется, чтобы всё это закончилось как можно скорее, чтобы ребята вернулись на поле. Они — люди небедные, пусть заплатят штраф. К тому же, находясь в СИЗО, оба всё хорошо поняли и осознали», — отметил функционер.

По мнению Шикунова, общественный резонанс сыграл свою роль в громком деле, но большинству обывателей уже жаль Кокорина с Мамаевым.

«Сначала все, конечно, отреагировали жёстко. Даже футбольные люди говорили, что Кокорин с Мамаевым попросту обалдели. Но прошло время, и все успокоились. Ситуации бывают разные. Ну, кто из нас не дрался в ресторане, школе или другом месте? Они же никого не убили, ничего не украли. Другое дело, выпили лишнего. Но, на мой взгляд, Кокорина с Мамаевым пора простить. Сложившаяся ситуация станет уроком для всех, а не только для футболистов», — добавил Шикунов.

Наконец, функционер, как и Булыкин, отметил, что футболисты должны быстро набрать физическую форму после возвращения из СИЗО, и даже подчеркнул, что оба могут заиграть с ещё большим усердием.

«Наделали дел — пускай отвечают»

А вот бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин, который успел поработать с Кокориным в московской команде, напротив, считает, что футболисты должны понести заслуженное наказание.

«Кокорин с Мамаевым наделали дел, а теперь отвечают за свои поступки. Они ведь взрослые люди. Не было бы повода сажать их в СИЗО — они давно бы уже вышли на свободу. Если не выносится приговор, значит, в деле есть ещё какие-то обстоятельства. Они сами виноваты, что угодили в такую ситуацию, никто их не заставлял. За свои поступки придётся отвечать», — заявил специалист.

При этом тренер предположил, что сложившаяся ситуация вряд ли послужит уроком для других футболистов.

«Всегда хочется, чтобы люди учились на чужих ошибках, но, к сожалению, они, как правило, учатся на своих. Все люди разные, и это касается не только спорта или футбола. Каждый по-своему реагирует на алкоголь, кто-то начинает дебоширить. Попали — отвечайте», — подчеркнул Силкин.

А главной причиной произошедшего специалист назвал отсутствие воспитания у игроков. По его словам, в этом в первую очередь виноваты родители.