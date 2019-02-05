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Дзюба подверг критике российский кинематограф 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба раскритиковал отечественный кинематограф.
«Мне кажется, в России пока ещё не могут снять сильный блокбастер, мы ещё к этому не готовы. Нужно терпение и денежные вложения. Нашим не хватает терпения: вложить много денег и круто снять, чтобы потом это вернулось. Мы хотим быстрее сделать и впарить в кинотеатрах, забить все сеансы», — сказал спортсмен на Youtube-канале клуба.
Он также рассказал, что ему предлагали сняться в кино, но он отказался.
«Я бы снялся в каком-нибудь крутом блокбастере, может быть и в роли самого себя. Но каждый должен заниматься своим делом, качественно сыграть очень трудно. Мне предлагали разные эпизодические роли в фильмах, звали и в сериалы. Мне кажется, что я не очень буду смотреться», — добавил Дзюба.
Ранее теннисист Михаил Южный рассказал, обижен ли на Дзюбу за использование своего фирменного жеста.
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Футбол , Прочее , Михаил Южный , Артем Дзюба , Зенит
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