Дзюба подверг критике российский кинематограф

«Мне кажется, в России пока ещё не могут снять сильный блокбастер, мы ещё к этому не готовы. Нужно терпение и денежные вложения. Нашим не хватает терпения: вложить много денег и круто снять, чтобы потом это вернулось. Мы хотим быстрее сделать и впарить в кинотеатрах, забить все сеансы», — сказал спортсмен на Youtube-канале клуба.

Он также рассказал, что ему предлагали сняться в кино, но он отказался.

«Я бы снялся в каком-нибудь крутом блокбастере, может быть и в роли самого себя. Но каждый должен заниматься своим делом, качественно сыграть очень трудно. Мне предлагали разные эпизодические роли в фильмах, звали и в сериалы. Мне кажется, что я не очень буду смотреться», — добавил Дзюба.