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Адвокат Мамаева: мало верится в какие-то изменения 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился ожиданиями о предстоящем слушании по делу его клиента и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Следствие уже второй раз обращается в суд за продлением срока по простому делу и просит продлить содержание под стражей на максимально возможный период. Его доводы остаются абсолютно надуманными и голословными. Надеюсь, что завтра что-то изменится, но верится в это мало", — приводит слова юриста "Чемпионат.com".
Бушманов также ожидает более обоснованную оценку дела от суда.
"Рассчитываем, что суд более тщательно проверит все доводы, даст более обоснованную оценку доводам всех сторон. Любая иная меры пресечения, кроме содержания в СИЗО, будет встречена нами положительно, чтобы у Павла была возможность находиться с семьей", — добавил он.
Ранее адвокат Мамаева назвал адекватную меру пресечения для игрока.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , Чемпионат.com
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