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​Мбаппе: «В Лиге чемпионов всё зависит от нас» 

Евро-футбол.Ру + ещё 9 20 часов назад
Фото: EPA
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе назвал составляющие успеха в Лиге чемпионов.
"Чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов, нужно двигаться шаг за шагом и биться до конца. Лига чемпионов выигрывается на футбольном поле, поэтому всё зависит от нас. Мы становимся всё сильнее, развиваемся и прогрессируем, поэтому нам просто нужно двигаться в этом направлении", — цитирует Мбаппе FourFourTwo.
Первый матч в рамка 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет 12 февраля — парижан ждёт выезд на "Олд Траффорд" для игры с "Манчестер Юнайтед".
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