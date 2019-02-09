​Мбаппе: «В Лиге чемпионов всё зависит от нас» 

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе назвал составляющие успеха в Лиге чемпионов.
"Чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов, нужно двигаться шаг за шагом и биться до конца. Лига чемпионов выигрывается на футбольном поле, поэтому всё зависит от нас. Мы становимся всё сильнее, развиваемся и прогрессируем, поэтому нам просто нужно двигаться в этом направлении", — цитирует Мбаппе FourFourTwo.
Первый матч в рамка 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет 12 февраля — парижан ждёт выезд на "Олд Траффорд" для игры с "Манчестер Юнайтед".