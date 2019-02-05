Началась операция по извлечению тела из обломков самолета Салы

В самолете, потерпевшем крушение над Ла-Маншем, находились два человека — пилот Дэвид Ибботсонан и футболист Эмилиано Сала

Спасатели приступили к операции по извлечению тела одного из людей, потерпевших крушение на борту самолета, перевозившего нападающего уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Салу.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя Комитета по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

Ранее поисковая группа сообщила об обнаружении обломков летательного аппарата, пропавшего над Ла-Маншем. На борту воздушного судна помимо футболиста находился пилот Дейв Ибботсонан. Чье именно тело было найдено, спортсмена или летчика, не уточняется.

Частный самолет с 28-летним футболистом «Кардифф Сити» Эмилиано Салой на борту пропал в небе над Ла-Маншем 22 января. За два дня до авиакатастрофы игрок перешел в состав уэльского клуба из «Нанта», заключив контракт на 20 миллионов евро.