Кокорина и Мамаева ждет показательная порка

«Позиция Мамаева и Кокорина — ущербна, поэтому будет показательная порка»

Адвокаты рассказали «Чемпионату», чего ожидают от завтрашнего судебного процесса над футболистами.

Уже завтра состоится новое слушание по главному уголовному делу российского футбола XXI века. Следствие в очередной раз попросило продлить срок содержания под стражей футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева. С момента первого ареста игроков, а также брата Кокорина — Кирилла и друга содержащихся под стражей — Александра Протасовицкого прошло уже почти четыре месяца, но до суда дело пока так и не дошло.

За последние два месяца, которые Александр и Павел провели в «Бутырке», их адвокаты — Андрей Ромашов, Татьяна Стукалова и Игорь Бушманов — несколько раз говорили, что следствие намеренно затягивает процесс уголовного дела: следователи не давали стороне обвиняемых ознакомиться с материалами дела, а факт волокиты признавал даже прокурор. Своё видение происходящего в интервью «Чемпионату» представил адвокат Мамаева, заявив, что подобными действиями следователи, возможно, пытаются снизить футболистам финальный приговор, так как в СИЗО один день считается за полтора. Говорил он и о том, что следователи не являются независимыми в своих решениях, а ждут указаний от начальства.

За очередные два месяца пребывания футболистов в СИЗО мало что изменилось. Как обычно, появилось две новости — хорошая и плохая. Хорошая — про возможный благотворительный матч в СИЗО с участием Мамаева, плохая — про прооперированное колено Кокорина, которое стало снова болеть.

Что касается матча, то он пока так и не состоялся. Против игры сначала выступил общественный деятель Павел Пятницкий, а потом в дело вмешались морозы. Но если арест игрокам завтра продлят, то возможность сыграть в футбол в самом необычном для этого месте у Мамаева всё-таки появится.

В последние недели многие российские игроки поддержали заключённых, например Артём Дзюба, Александр Головин, Юрий Жирков и Дмитрий Тарасов. А вот на общественное мнение повлияла очередная сомнительная история. Было опубликовано письмо Кокорина болельщику, в котором он назвал народ «стадом баранов». Его адвокат после заявила, что это была провокация, но нужно признать, что сработала эта провокация идеально. Теперь общественное мнение об игроках (да, многие приписывают к истории с письмом болельщику и Мамаева, хотя он к нему не имеет никакого отношения), которое и так было не идеальным, стало ещё хуже. И даже сбор подписей в его поддержку и акции в «Инстаграме» здесь не помогают.

Теперь главный вопрос — что будет завтра? Продлят ли игрокам арест в очередной раз или отпустят в зале суда под домашний арест? «Чемпионат» перед завтрашним судом попросил адвокатов поделиться ожиданиями.

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева:

— Следствие уже второй раз обращается в суд за продлением срока по простому делу и просит продлить содержание под стражей на максимально возможный период. Его доводы остаются абсолютно надуманными и голословными, а волокита с этим делом была признана прокуратурой. Если бы следствие вовремя предоставило нам материалы дела, то производство по нему было бы завершено.

На данные факты суд должен реагировать и учитывать при решении вопроса о целесообразности дальнейшего срока содержания под стражей. В противном случае это нарушало бы и конституционные, и процессуальные права подследственных, если бы по вине бездействия следствия можно было бы сидеть под стражей и ждать, когда следователи соизволят провести те или иные действия и завершить расследование.

Изначально мы заявляли свою позицию о том, что к хулиганству, которое является единственным основанием для избрания нынешней меры пресечения, Мамаев непричастен. В отношении одних фигурантов дела следствие неправильно квалифицирует действия, а других, в частности — Павла, необоснованно привлекает.

Рассчитываем, что суд более тщательно проверит все доводы, даст более обоснованную оценку доводам всех сторон. Любая иная меры пресечения, кроме содержания в СИЗО, будет встречена нами положительно, чтобы у Павла была возможность находиться с семьёй. Алана завтра вряд ли приедет на суд. Она находится в Краснодаре с детьми, которым нужна её забота.

Вопрос в том, насколько суд применит меры контрольного реагирования. Кредит доверия, который суд давал следствию, уже исчерпан, поэтому нужно реагировать на нарушения, в том числе прав на длительное ограничение свободы. Надеюсь, что завтра что-то изменится, но, учитывая современные реалии и специфику этого дела, верится в это мало. Но всё бывает, надеюсь, что весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых.

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина:

— Не жду ничего позитивного от завтрашнего заседания, поскольку опыт предыдущих заседаний показал, что суд не воспринимает никакие разумные аргументы, кроме предоставляемых в бездоказательной форме следствием. Есть два сценария завтра: либо продлят заключение под стражей на два месяца, либо изменят её на домашний арест или на залог.

Я прочёл три тома материалов дела за три дня. Приходится читать тщательно, потому что очень много нарушений закона, которые требуют внимания. Если рассматривать в чётком соответствии с законом, это уголовное дело не должно пройти прокурора и дойти до суда. Александр чувствует поддержку «Зенита» и других футболистов. Не думаю, что это повлияет процессуально, но моральной поддержкой он очень дорожит. Она ему помогает.

За прошедшие два месяца произошли события, которые должны повлиять на решение. Во-первых, у Кокорина обострилось заболевание колена, которое было прооперировано в марте 2018 года. Оно не получает курса реабилитации и полноценной нагрузки, поэтому идёт регресс, возврат к исходной точке. Это очень плохо. Как констатируют врачи из трёх ведомств, возможна инвалидность и замена коленного сустава на искусственный. Я говорю о несоразмерности содеянного и наказания.

Адвокат Андрей Князев, директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры»:

— Если нет никаких новых обстоятельств, вроде изменения в состоянии здоровья или признания вины, то, скорее всего, арест будет продлён. Самое оптимистичное, что мы завтра можем ожидать, — суд предложит залог или подписку о невыезде, но это маловероятно.

Пессимистичный сценарий будет, если их привезут на суд в автозаке. В судебной практике есть такое поверье: «Своими ногами пришёл, своими ушёл — как приехал, так и уехал». А так они уже в тюрьме, хуже не будет. Как говорится, «дальше Сибири не пошлют».

Вполне возможно, это будет показательная порка. Их позиция — «я не я», «они сами виноваты», «меня обозвали петухом, я за это дал в рыло» — ущербна. Если бы они признали вину, дать срок было бы гораздо сложнее, чем в этой ситуации. Не знаю, почему они идут по такому сценарию.

Если появившееся накануне в Сети письмо Кокорина будет приобщено к материалам дела и будет подтверждаться показаниями, оно может повлиять. Зачем держать под стражей людей, если они признали свою вину и не будут давить на свидетелей? Если же они займут активную защитную позицию, всё зависит от того, как решит суд. Надо понимать, что они заложники своей славы и своей позиции.