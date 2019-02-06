Зенитовский шопинг. Семаку дали игроков и ждут результата

Явление Ракицкого и Барриоса

Самый активный игрок зимнего трансферного окна в российской премьер-лиге в понедельник показал своих первых новичков в деле — украинец Ярослав Ракицкий и колумбиец Вильмар Барриос приняли участие в товарищеском матче "Зенита" против люксембургского "Дюделанжа" и, в общем, подтвердили все, что говорили о них знающие люди.

Ракицкий стал едва ли не самым креативным зенитовцем — он сделал пару отличных диагональных передач на Игоря Смольникова и Артема Дзюбу и отметился хорошим навесом с правого фланга в концовке матча. Скорее всего, именно украинец частично возьмет на себя функции уехавшего в Париж Леандро Паредеса . Конечно, полноценным диспетчером он не будет, но начинать атаки может вполне регулярно.

Другой вопрос, что даже на фоне скромного "Дюделанжа" Ракицкий не выглядел сверхнадежно в обороне: несколько раз проигрывал спринтерские забеги и заработал опасный штрафной удар у ворот Андрея Лунева . Правда, эти огрехи могут быть связаны с пропуском первого сбора.

"Я бы сравнил левую ногу Ракицкого с левой Юрия Желудкова (чемпиона СССР-1984 в составе "Зенита"). Желудков играл в атаке, но манера передач, их красота, у Ракицкого похожая, она впечатляет. Но пока мы не увидели главного — его игру в обороне, действия на втором этаже, отборы, перехваты, действия один на один. Нам еще предстоит познакомиться с этим. В любом случае, Ракицкий наверняка разнообразит атаки "Зенита", — считает ветеран "сине-бело-голубых" Алексей Стрепетов.

Другой новичок петербуржцев Вильмар Барриос выглядел даже интереснее, чем ждали. Нам представили колумбийца, как злого опорного полузащитника, который выгрызает мяч у соперников, но верх его креативности — передача в ноги ближайшему партнеру. На деле оказалось, что Барриос все-таки может подключаться к атакам, и очень грамотен позиционно.

"Барриос хорошо двигается, занимает правильные позиции, перекрывает всю середину поля, здорово помогает на флангах. У него хорошая культура паса. Это однозначно игрок стартового состава", — заявил Стрепетов в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

По всей видимости, оба новичка уже через неделю сыграют с первых минут в матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

Поможет ли Азмун?

Третий новичок "Зенита" Сердар Азмун присоединился к команде лишь виртуально. В январе форвард в составе сборной Ирана участвовал в Кубке Азии и получил небольшой отпуск. Впрочем, уже в ближайшие дни нападающий должен прибыть на сбор в Испанию.

Зимняя занятость Азмуна — это и плюс и минус. С одной стороны, он должен находиться в боевой форме. На Кубке Азии он принял участие во всех шести матчах своей сборной, помог иранцам дойти до полуфинала и забил четыре мяча. Чаще Азмуна забивал только катарец Алмоез Али. С другой стороны, у Сергея Семака будет меньше недели на то, чтобы интегрировать новичка в игру команды.

Быстрый, обожающий играть на контратаках Азмун мгновенно вписался бы в "Зенит" Андре Виллаш-Боаша или даже Роберто Манчини , но при Семаке петербуржцы действуют немного по-другому. Хотя Алексей Стрепетов уверен, что для такого таланта, как Азмун это проблемой не станет.

"В отличие от (Ярослава) Ракицкого и (Вильмара) Барриоса, которых нужно вписывать в игру в обороне и центре поля, с Азмуном проще. Он универсальный футболист, опытный, хорошо знает "Зенит". Азмун может выйти в атаку и слева, и справа, и вторым номером. Уверен, что он сможет быть в резерве во время матча с "Фенербахче" и будет готов выйти на замену в любой момент", — рассказал Стрепетов.

В ожидании четвертого

Приобретения всех зимних новичков "Зенита" точно согласовывались с Сергеем Семаком. Сам рулевой петербуржцев говорил, что доволен такой трансферной кампанией. "И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

Однако едва ли не самую проблемную позицию петербуржцы все еще не закрыли. После ухода Евгения Чернова на левом и правом флангах обороны у них остались всего 4 футболиста с явными минусами. Два ветерана — 36-летний Александр Анюков и 35-летний Юрий Жирков способны показывать качественный футбол, но жесткий турнирный график точно не для них. Тем более что Жирков едва восстановился после серьезной травмы и не попал в заявку на Лигу Европы.

30-летний Игорь Смольников заметно сбавил в последнее время, а 23-летний Эльмир Набиуллин еще до конца не адаптировался к игре "Зенита". При этом в атакующей игре Семака обоим крайним защитникам отведена важная роль — они должны растягивать оборону соперника и точными навесами и прострелами с флангов находить Артема Дзюбу и других нападающих. Яркой иллюстрацией "эффективности" крайних защитников может служить тот факт, что единственный опасный навес в матче с "Дюделанжем" сделал сместившийся в эту зону Ярослав Ракицкий.

В Лиге Европы изменить ничего уже невозможно — "Зениту" придется либо ждать прорыва от Эльмира Набиуллина, либо перестраивать систему игры в атаке. А вот в чемпионат России петербуржцы еще могут успеть дозаявить новичка. С высокой долей вероятности можно говорить, что им станет аргентинец Маркос Акунья

"Есть информация, что Акунья еще может перейти в "Зенит" из "Спортинга". Возможно, клубы скоро договорятся. Это будет очень хорошее приобретение. И здесь Семаку надо будет угадать с игроком на позицию левого защитника и со схемой — он сможет сыграть и в 3 центральных защитника, и в 2. Готовность Жиркова пока оставляет желать лучшего. У Набиуллина есть желание, но присутствуют тактические проблемы. У клуба есть желание закрыть эту позицию", — рассказывает Алексей Стрепетов.

Представитель Акуньи Пабло дель Рио подтвердил РИА Новости, что вероятность перехода сохраняется. "Все зависит от того, возобновит ли "Зенит" переговоры со "Спортингом". Если они повторят свое последнее предложение — трансфер Акуньи может быть завершен. Сейчас все зависит от "Зенита", — сообщил дель Рио.

Причиной задержки трансфера СМИ называли действия агентов футболиста и руководства "Спортинга", которые попытались завысить сумму перехода после того, как соглашение было достигнуто. "Зенит" взял паузу, дождался закрытия трансферного окна в Европе и теперь у "Спортинга" не осталось других претендентов на Акунью кроме петербуржцев. Отсюда и такая сговорчивость. Если "Зенит" закроет эту сделку на своих условиях, можно будет только поаплодировать переговорщикам петербуржцев.

Осенью Сергей Семак справедливо сетовал на то, что в летнее трансферное окно не получил ни одного новичка — приглашение Клаудио Маркизио после травмы Кристиана Нобоа было вынужденным, итальянец пришел в "Зенит" бесплатно, на правах свободного агента.

Зимой клуб выполнил почти все пожелания главного тренера, и теперь будет требовать от него результатов — победы в чемпионате России и успехов в Лиге Европы.

Семак доказал, что может работать в условиях кадрового голода. Весной главному тренеру предстоит продемонстрировать, что он умеет справляться с возросшим давлением и повышенными ожиданиями.