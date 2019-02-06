Адвокат Андрей Ромашов заявил, что его подзащитный, футболист «Зенита» Александр Кокорин, рискует стать инвалидом в случае последующего нахождения в СИЗО.
«Если Кокорин продолжит находиться в СИЗО, то станет инвалидом. Ему будет проведена замена коленного сустава. Это заключили и итальянские врачи, которые провели операцию. Под домашним арестом у него будет возможность принимать препараты, к нему смогут приходить спортивные врачи», — заявил Ромашов.
Ранее адвокат Кокорина назвал бездоказательными доводы следствия о продлении ареста