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Адвокат: в СИЗО Кокорин рискует стать инвалидом 

RT на русском + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Андрей Ромашов заявил, что его подзащитный, футболист «Зенита» Александр Кокорин, рискует стать инвалидом в случае последующего нахождения в СИЗО.
«Если Кокорин продолжит находиться в СИЗО, то станет инвалидом. Ему будет проведена замена коленного сустава. Это заключили и итальянские врачи, которые провели операцию. Под домашним арестом у него будет возможность принимать препараты, к нему смогут приходить спортивные врачи», — заявил Ромашов.
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Футбол , Прочее , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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