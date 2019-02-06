«Хватит плакать!»: суд не пощадил Кокорина и Мамаева

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест Александра Кокорина Павла Мамаева на два месяца — до 8 апреля. При оглашении вердикта мать и жена Кокорина ударились в слезы. Супруга Мамаева не явилась на заседание, так как дети не отпустили ее в Москву, опасаясь, что и «она не вернется».

В Тверском суде Москвы состоялось заседание по поводу продления срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Также на скамье подсудимых оказались младший брат Кокорина Кирилл и общий друг игроков Александр Протасовицкий.

Суд решал, продлить ли срок пребывания обвиняемых в СИЗО еще на два месяца — до 8 апреля, — как того требовало следствие, либо избрать другую меру пресечения.

Представитель обвинения сходу заявил, что увеличить срок ареста необходимо для того, чтобы прокуратура смогла закончить ознакомление с материалами дела и утвердить обвинительное заключение, после чего дело будет передано в суд.

При этом следственные действия уже завершены, то есть остались только формальные процедуры. Адвокат Кокорина Андрей Ромашов во время заседания спросил у судьи, почему нельзя решить эти вопросы без пребывания его клиента в СИЗО, однако ответа не получил.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, продлить меру пресечения в виде ареста Мамаеву и Кокорину до 8 апреля», — такой вердикт вынесла судья Ольга Затомская после 50 минут размышлений.

В зале суда присутствовали родители Кокориных — отчим Кирилл и мать Светлана, а также впервые пришла супруга нападающего «Зенита» — Дарья Валитова, которая неоднократно начинала плакать по ходу слушания.

Мать футболиста тоже не смогла сдержать рыданий, так что ее утешал даже Мамаев: «Тетя Света, хватит плакать!»

Кстати, у самого Павла была не такая широкая группа поддержки: не было ни родителей, ни даже жены Аланы, которая раньше посещала заседания в компании рыжеволосой подруги и делилась свежими впечатлениями с подписчиками своего инстаграма. Правда, знаменитая подруга все-таки пришла и фотографировала Павла на телефон под понимающую улыбку футболиста. После суда она заявила журналистам: «Алану не отпустили на суд дети. Боятся, что и она не вернется».

Адвокат футболиста Игорь Бушманов в ходе слушания рассказал о плохом психологическом состоянии одного из детей футболиста, прикрепив справку от врача.

По словам юриста, так негативно на ребенке сказывается длительное отсутствие отца. Кроме того, сторона Мамаева предложила внести залог за него в размере 6 млн рублей, чтобы изменить меру пресечения на другую — например, на домашний арест.

В остальном Бушманов повторял доводы с предыдущих заседаний: что следствие на самом деле могло давно завершить свою работу и не удерживать обвиняемых в СИЗО так долго, что защите поздно предоставили материалы дела для ознакомления, нарушив их права, и что Мамаев не может представлять никакой угрозы для общества.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов тоже повторял все эти аргументы, а также напоминал о серьезной травме своего клиента, которую тот не имеет возможности окончательно залечить в условиях СИЗО.

Юрист попросил приобщить к делу заключение врача о том, что еще в марте 2018 года футболисту была сделана операция, из-за чего он должен регулярно подвергать физическим нагрузкам прооперированное колено.

«Суду оглашены сведения о состоянии здоровья моего подзащитного. Понимаю, что они не входят в перечень заболеваний, с которым нельзя находиться в СИЗО, но статья 10 части 3 говорит о том, что содержание под стражей не может быть в условиях, угрожающих его жизни и здоровью.

В заключении медиков написано, что, если в СИЗО будут продолжаться эти процедуры (по реабилитации Кокорина. — «Газета.Ru»), то мой подзащитный станет инвалидом, с заменой коленного сустав на искусственный. Прошу суд это учесть, здесь человек может стать инвалидом, а обвиняется в нанесении легкого вреда здоровью», — цитирует Ромашова «Чемпионат.com».

Адвокат также пытался начать говорить о том, что Кокорин вовсе не бил чиновника Дениса Пака стулом по голове, однако судья прервала его, напомнив, что сейчас обсуждаются не обстоятельства дела, а мера пресечения.

Второй адвокат нападающего «Зенита» Татьяна Стукалова в какой-то момент вышла на улицу, заявив, что не намерена участвовать в «этом цирке» и что у суда решение давно «вбито в компьютере».

Заседание в целом напоминало формальность. Единственное существенное изменение по сравнению с предыдущим слушанием — судья приобщила к делу многие ходатайства адвокатов (про травму Кокорина, про огромные суммы, которые семьи готовы оставить как залог), однако итогового решения это не изменило.

Кокорин и Мамаев встретили решение о продление ареста синхронным «Спасибо!», а Кирилл засмеялся.

Напомним, футболисты были задержаны за участие в двух драках в центре Москвы. 8 октября они устроили потасовку в кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным, а также избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Вскоре футболисты были помещены в СИЗО, в котором пребывают уже на протяжении четырех месяцев.