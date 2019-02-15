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Черышев назвал причины победы «Валенсии» над «Селтиком» в ЛЕ 

Газета.Ru + ещё 92 7 часов назад
Фото: Reuters
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над "Селтиком" (2:0), передает "Советский спорт".
Хавбек забил гол, а также отметился результативной передачей в выездной встрече с "Селтиком".
По словам россиянина, в игре с шотландским клубом его команде сопутствовала удача, которой ему и его партнерам не хватало в последнее время.
"Мы добились хорошего результата. Команда сыграла очень плотно в обороне и сумела воспользоваться ошибками "Селтика". Мы очень довольны. В этом матче у нас была та удача, которой нам не хватало раньше. Нам нужно продолжать работать в том же духе — как игрокам основы, так и тем, кто выходит на поле реже. До конца сезона все футболисты будут важны.
Теперь нам надо сфокусироваться на следующем матче. "Эспаньол" может доставить нам проблем, но на нашей стороне будут трибуны, и мы хотим одержать победу", — цитирует Черышева пресс-служба "Валенсии".
Ответная встреча между командами пройдет 21 февраля в Валенсии на стадионе "Месталья".
Ранее главный тренер "Валенсии" высоко оценил игру Черышева.
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Футбол , Денис Черышев , Советский спорт
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